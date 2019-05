Cannes s'incendia con Pitt-DiCaprio, Chiara Ferragni col nuovo look

Cannes in visibilio per il red carpet di 'C'era una volta... a Hollywood'. Con il regista Quentin Tarantino hanno calcato la Croisette anche Leonardo Di Caprio e Brad Pitt, punte di diamante del cast. In smoking tutti e due, DiCaprio ha sfoggiato barba corta con pizzetto, Brad capelli portati lunghi a sfiorare il collo: una visione per il pubblico, che è letteralmente impazzito alla vista delle due stelle del cinema. Ma a illuminare il tappeto rosso oggi ci ha pensato anche Chiara Ferragni. L'influencer da 17 milioni di follower si è presentata sotto i riflettori con un look inedito: caschetto corto, e top borchiato di cristalli su gonna con ampio spacco. Ma il bel vedere non è finito qui: come su una passerella d'alta moda arrivano anche le modelle Sara Sampaio, Winnie Harlow e Camila Morrone. E dal Regno Unito fa capolino Brooklyn Beckham, primogenito di David e Victoria, accompagnato da una top britannica. "Tutto magico qui" sintetizza Tarantino a chi gli chiede le impressioni sul 72esimo Festival del cinema. Per chi guarda è un tuffo nel mondo patinato del jet set

Ultimo aggiornamento il 21 maggio 2019 alle 19:30