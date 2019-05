Cannes 2019, red carpet bellissimo con Adriana, Izabel e le altre top

Bello, anzi bellissimo. Il red carpet di Cannes 2019 si illumina ogni volta che arrivano loro: le top. Adriana Lima, Izabel Goulart, Josephine Skriver e le altre sfoggiano spacchi profondissimi su gambe perfette, abiti sontuosi e trasparenze che catturano inevitabilmente tutti i flash. Così, alle volte, la loro presenza sembra oscurare anche quella delle attrici. Comunque non è certo passata inosservata Marion Cotillard, che per la prima di 'Matthias & Maxime' ha puntato su una mise inconsueta firmata Balmain: un top corto nero che scopriva la pancia, coordinato con un paio di shorts. Il tutto completato da un lungo soprabito in denim, decorato e strappato. Per la cronaca, sul red carpet è anche tornato Leonardo DiCaprio.

Ultimo aggiornamento il 22 maggio 2019 alle 20:38