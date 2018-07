Francesca Barra e Claudio Santamaria, matrimonio romantico in spiaggia. Le foto del "sì"

Magazine

Lo avevano annunciato dopo le nozze a Las Vegas: "Quest'estate ci sposeremo in Basilicata". E così per Francesca Barra e Claudio Santamaria è arrivato il giorno del matrimonio. L'attore di "Lo chiamavano Jeeg Robot" e la giornalista lucana hanno pronunciato il fatidico "sì" a Policoro, in provincia di Matera. Un rito civile in riva al mare, dopo il primo matrimonio top secret celebrato in America alla fine dello scorso anno (le cui foto erano state pubblicate in seguito su Chi). Gli scatti della cerimonia che si è svolta nel porticciolo di Marinagri, in forma molto sobria e con un numero ristretto di invitati sono stati pubblicati dalla sposa su Instagram, dove i fan hanno riempito la coppia di auguri. Abito bianco, si è presentata sul molo in barca mentre lo sposo (anche lui in bianco) l'accoglieva con una serenata con tanto di micronfono.

Per l'attore si tratta delle prime nozze (anche se ha una figlia da Delfina Delettrez Fendi), mentre la giornalista e conduttrice tv è già stata sposata e ha tre figli avuti dal precedente matrimonio. La coppia prima delle nozze si è concessa una vacanza a Capri, i cui momenti romantici sono stati immortalati sui rispettivi profili Instagram