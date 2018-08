Anna Tatangelo, tra le foto in costume spunta l'anello al dito

Magazine

Che tra Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sia tornato l'amore è ormai risaputo, dopo che qualche settimana fa la coppia è stata paparazzata insieme in Sardegna. Ma ora un nuovo dettaglio ha catturato l'attenzione del gossip: nelle foto Instagram della bella cantante tra scatti in costume e in tenuta estiva, spunta un anello al dito. Un nuovo tassello che si aggiungerebbe alla tesi del ritorno di fiamma immortalato in una villa, dove i due si erano rifugiati a distanza di un anno dall'annuncio della separazione e sono erano stati fotografati mentre si scambiavano chiacchiere, effusioni e carezze. Già in alcuni scatti realizzati in quell'occasione alcuni siti di gossip avevano notato che la cantante di Sora indossava di nuovo l'anello di fidanzamento che le aveva regalato Gigi D'Alessio. Il gioiello è comparso anche nelle foto sui social e così ora c'è anche chi ipotizza un imminente matrimonio. E' il caso del il profilo Instagram ufficiale della strasmissione "Verissimo", che scrive: "Anna Tatangelo e Gigi D'Alessio sono sempre più vicini. Nonostante i due continuino a tacere davanti ai media, la cantante ha ripreso a indossare l'anello di fidanzamento. E già si mormora di un imminente matrimonio…"