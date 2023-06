Foto e lettere, il lato segreto di James Dean

di Giovanni

Bogani

Una miniera di memorabilia. Fotografie firmate, oggetti, frammenti di una mitologia che non finisce. Quattrocento piccoli tesori, a raccontare James Dean, la leggenda. C’è una foto, di grande formato, 25 centimetri per 30. Una foto firmata. James Dean con l’immancabile sigaretta che gli pende dalle labbra, la giacca di pelle. È del 1955. C’è una dedica, scritta con inchiostro blu. Da James Dean alla sua agente, Jane Deacy: "A mamma con tutto il cuore e tutta la gratitudine Jim".

La chiamava "mamma", la sua agente. E non per caso. Jane Deacy fu, per lui, una seconda madre. La sua madre biologica, Mildred, morì di cancro quando lui aveva nove anni, e in seguito James fu tolto all’affidamento della madre adottiva. Trovare una foto firmata da James Dean è cosa rara; trovarne una di grandi dimensioni è cosa ancora più rara. La foto è andata all’asta, insieme ad altri quattrocento oggetti scoperti negli archivi di Jane Deacy. È stata alla fine acquistata per quindicimila dollari.

Nella lista delle leggende di Hollywood, James Dean è ai primissimi posti. Era nato nel 1931, nello stato dell’Indiana: iniziò giovanissimo col teatro; il primo lavoro per lo schermo gli fu pagato trenta dollari: era uno spot per la Pepsi Cola. Ma poco dopo, il regista Elia Kazan notò quel ragazzo sul palco a Broadway. E la leggenda ebbe inizio. La valle dell’Eden uscì nel 1955, Gioventù bruciata nel 1956; Il gigante, di George Stevens, l’anno seguente. Ma James Dean era già morto, il 30 settembre 1955, a 24 anni appena.

Jane Deacy conservò scrupolosamente la sua collezione di oggetti e memorabilia appartenuti a James Dean, fino alla sua morte, avvenuta nel 2008. Adesso, uno degli eredi ha ceduto, e ha deciso di metterla all’asta, alla casa d’aste Sanders, a Los Angeles.

Gli oggetti erano custoditi in un semplice scatolone. E lì dentro, c’era di tutto. Anche l’unico contratto cinematografico che James Dean abbia firmato di suo pugno: quello del film d’esordio, La valle dell’Eden. Nel contratto, firmato per la Warner Bros., c’erano già le opzioni per altri film: non ci fu bisogno, quindi, di altre firme per Gioventù bruciata e per Il gigante, i soli altri due film della brevissima, ma leggendaria filmografia dell’attore. Qualcuno si è aggiudicato quel contratto per circa 23.000 dollari.

Ci sono anche delle lettere, che offrono uno sguardo inedito sulla personalità di James Dean. Due sono le lettere indirizzate a Jane Deacy: nella prima, di nuovo, James Dean la chiama "mamma". "Cara mamma – inizia la lettera – come sempre, posso fidarmi di te e del tuo giudizio…" Le due lettere sono state vendute, insieme, per diecimila dollari. Poi, Jimmy Dean parla di macchine da prendere a noleggio, e della ricerca di un dentista: aveva un dente finto, un incisivo, di cui si vergognava, e che voleva sostituire. Parla di fumo e di alcol, dice di aver smesso del tutto: "Prendo anche delle vitamine, e mi sento molto meglio. Mi manchi ti amo Jim".

Fra gli altri oggetti andati all’asta, la carta di circolazione della motocicletta datata dicembre 1953, andata via per quattromila dollari. Mentre ci sono voluti settemila dollari per comprare le chiavi dell’appartamento di New York dell’attore. Vi sembrano tanti? Siamo ben lontani dal record per un oggetto appartenuto a James Dean: la sua giacca di pelle rossa, quella che indossava in Gioventù bruciata, è stata venduta ad un’asta in Florida nel marzo 2018 per 400mila dollari. Mentre la sua moto, una Triumph del 1953, è andata all’asta nel 2015 per 225mila dollari. Ma magari un giretto ci si poteva ancora fare.