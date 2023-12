La ‘cartolina di Natale’ dei principini George, Charlotte e Louis

Londra, 25 dicembre 2023 - Tra le foto-cartolina del giorno di Natale c’è anche quella dei principini britannici. George, Charlotte e Louis seduti su una panchina, abbracciati e sorridenti, con Charlotte al centro. Uno scatto in bianco e nero, a suo modo 'informale', di Josh Shinner, diffuso dal principe e dalla principessa del Galles come da tradizione.

In posa ma non troppo, con la dolce Charlotte che abbraccia teneramente i due fratelli, uno a destra e uno a sinistra. Tutti e tre in camicia bianca, la piccola in jeans, il primogenito in pantaloni scuri e l’ultimo arrivato in pantaloncini corti.

Le gambe di Louis, ancora troppo corte per poggiare a terra, dondolano divertite. Sui social William e Kate hanno postato l'immagine con gli "Auguri a tutti di un felice Buon Natale, dalla nostra famiglia alle vostre".