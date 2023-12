Forza e fascino dei presepi. Tante le Natività delle Marche

Una visita che a Natale ci riporta all’infanzia è sicuramente quella dei presepi. Non solo quelli viventi di cui vi abbiamo parlato la scorsa settimana, ma anche quelli meccanizzati o artistici frutto dell’eccellenza manifatturiera e delle antiche tradizioni tramandate nei borghi marchigiani. Ecco alcuni consigli, ma tutti gli appuntamenti natalizi nella regione con date, orari e informazioni sono consultabili al link: http:lestmarche.itfestivita.

Da ormai 23 anni fino al 7 gennaio tornano a Urbino Le Vie dei Presepi. Percorrendo con una cartina le vie e i vicoli del centro storico, scaricabile anche con QR code, si potranno vedere centinaia di piccoli e grandi presepi dislocati tra vetrine, palazzi, chiese e finestre. Tre luoghi principali, con percorso di visita interno, ospiteranno invece i pezzi di maggior rilievo, visitabili con biglietto unico (gratuito per tutti gli under 14): in via Barocci l’Oratorio delle Cinque Piaghe e quello di San Giuseppe e in piazza Rinascimento la Chiesa di San Domenico dov’è custodito il nucleo più cospicuo di opere con presepi tradizionali, grandi statue del Novecento, natività estrose, altre intagliate, sagome giganti a piccoli presepi. Inoltre oggi e domani, il 23, 24 e poi dal 6 all’8 gennaio sono allestiti anche i mercatini.

A Fano il Presepe di San Marco è stato costruito nelle cantine settecentesche di Palazzo Fabbri, in via Mura Sangallo e copre una superficie di 350 metri quadrati. E’ composto da 45 diorami che riproducono episodi biblici del Vecchio e Nuovo Testamento con più di 500 statue a movimenti meccanizzati creati appositamente da maestri d’arte e raffigurazioni dipinte. Si tratta di un vero capolavoro d’arte tra i più belli del centro Italia. Da non perdere poi il Presepe dei Maestri Carristi del noto Carnevale, una natività tutta artigianale in cartapesta a grandezza naturale immersa nella splendida cornice dei Giardini Roma e il Presepe Marinaro allestito nella Chiesa di San Giuseppe al Porto, fino ad arrivare al Presepe nella Chiesa della Madonna della Trave.

Tra i presepi meccanizzati più belli d’Italia non può mancare il Presepe Benedetto XVI di Loreto. E’ un presepe artistico meccanico permanente a due passi dal Santuario. L’allestimento si caratterizza per la presenza di numerose scene, con oltre 100 personaggi in movimento, a partire dall’Annunciazione di Maria, fino alla Natività. Gestito dall’Associazione Lauretana Presepi, il ricavato delle offerte è devoluto in beneficenza.

Ultima occasione a Recanati per visitare nella Chiesa Santa Maria dell’Assunta il presepe meccatronico dall’artigiano - falegname Leandro Messi. L’artista ha infatti dichiarato sui social che questa del 2023 sarà l’ultima apertura al pubblico. Le statuette, che vanno da una altezza di 10 a 30 centimetri, sono tutte in legno. L’originalità sta anche nel fatto che si tratta di una rappresentazione non storica, ma popolare ambientata negli anni ’50 e ’60.

Propone invece l’iniziativa “Presepi di Natale” Grottammare: si potranno visitare girando per la città il presepe marinaro, il presepe tradizionale, il presepe artistico e quello artistico movimentato oltre al presepe vivente in scena il 26 dicembre.

Infine a Monteprandone in provincia di Ascoli Piceno fino a sabato 6 gennaio 2024 è allestita la Mostra d’Arte Presepiale a cura dell’Accademia Italiana di arte presepiale “Segui la cometa” che ha sede nel borgo. Palazzo Parissi fa da cornice agli straordinari presepi artistici, frutto del lavoro di artisti di fama nazionale. La mostra, giunta al suo 25° anniversario, si è arricchita nel corso degli anni diventando una delle mostre di presepi più apprezzate nella nostra regione. L’Accademia inoltre accoglie chiunque voglia avvicinarsi a questa particolare Arte e lo fa, ogni anno, gratuitamente, perché più il sapere si diffonde e meno questa antica tradizione andrà perduta.

Egidio Scala