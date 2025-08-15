Venerdì 15 Agosto 2025

Pierfrancesco De Robertis
15 ago 2025
RAFFAELLA PARISI
Forno Bonomi. Savoiardi d’autore

Una lunga tradizione di famiglia. Ben cinque generazioni per toccare un traguardo col numero 5. Il forno Bonomi – leader nella produzione globale di savoiardi – con sede a Lessinia, poco distante dal Lago di Garda, ha speto le sue prime 175 candeline d’impresa e 50 della nascita dello stabilimento a Roverè Veronese. Numeri importanti, un sito che si sviluppa su una superficie di 65mila metri quadri con lavoro a ciclo continuo alimentato da fonti 100% rinnovabili. Un’azienda che impegna circa 220 dipendenti di cui il 70% vive nelle zone limitrofe. L’attività inizia nel 1850 in un forno di montagna, a Velo Veronese sull’altopiano della Lessinia, gestito da Umberto e Corinna Bonomi. Oggi l’azienda, guidata dai fratelli Fausto e Renato Bonomi (in foto) con figli e nipoti, esporta in 110 paesi nel mondo e a settembre sarà inaugurata la quarta linea produttiva di savoiardi. Grande attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità, lo stabilimento si avvale di un sistema fotovoltaico con impianti che riducono i consumi e costrastano l’inquinamento termico. Il forno Bonomi investe sul territorio anche nella cultura ed è protagonista con una torta speciale legata al mondo della lirica.

Raffaella Parisi

