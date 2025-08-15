Forno Bonomi. Savoiardi d’autore

Una lunga tradizione di famiglia. Ben cinque generazioni per toccare un traguardo col numero 5. Il forno Bonomi – leader nella produzione globale di savoiardi – con sede a Lessinia, poco distante dal Lago di Garda, ha speto le sue prime 175 candeline d’impresa e 50 della nascita dello stabilimento a Roverè Veronese. Numeri importanti, un sito che si sviluppa su una superficie di 65mila metri quadri con lavoro a ciclo continuo alimentato da fonti 100% rinnovabili. Un’azienda che impegna circa 220 dipendenti di cui il 70% vive nelle zone limitrofe. L’attività inizia nel 1850 in un forno di montagna, a Velo Veronese sull’altopiano della Lessinia, gestito da Umberto e Corinna Bonomi. Oggi l’azienda, guidata dai fratelli Fausto e Renato Bonomi (in foto) con figli e nipoti, esporta in 110 paesi nel mondo e a settembre sarà inaugurata la quarta linea produttiva di savoiardi. Grande attenzione alla tecnologia e alla sostenibilità, lo stabilimento si avvale di un sistema fotovoltaico con impianti che riducono i consumi e costrastano l’inquinamento termico. Il forno Bonomi investe sul territorio anche nella cultura ed è protagonista con una torta speciale legata al mondo della lirica.

Raffaella Parisi