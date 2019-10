Veloce come il vento

Sabbia ustionante

© Riproduzione riservata

Una ricerca pubblicata sulla rivista Journal of Experimental Biology ha incoronato la. Si tratta della formica d'argento del Sahara (Cataglyphis bombycina), che, tenendo conto delle proporzioni minuscole del suo corpo,Cronometro alla mano, la formica d'argento del Sahara sprinta a una velocità. Il dato in sé potrebbe non impressionare, ma si tratta in realtà di una distanza pari a. Per farsi un'idea più precisa, un ghepardo lanciato in corsa può ad esempio coprire "solo" 16 lunghezze corporee al secondo. E continuando a ragionare in questi termini, se un recordman del calibro di Usain Bolt potesse viaggiare alla stessa velocità della formichina toccherebbe gliA oggi, nel regno animale esistono solodi C. bombycina: l'imbattibile acaro Paratarsotomus macropalpis, con 322 lunghezze corporee al secondo, e il coleottero tigre Cicindela eburneola, medaglia d'argento con 170 lunghezze corporee al secondo.La folle velocità di spostamento della formica d'argento è un adattamento evolutivo necessario per, dove di giorno la temperatura può superare i 50° C. Non a caso queste formiche presentanorispetto a specie simili, per riuscire a mantenere il corpo a distanza di sicurezza dalla sabbia bollente.A tale proposito, i filmati ad alta velocità realizzati dai ricercatori dell'Università di Ulma (Germania) hanno svelato qual è il trucco usato dall'insetto per. Quando corre a più di 300 millimetri al secondo, la formica sincronizza alla perfezione il movimento delle sei le zampe, che entrano in contatto con il suolo, riducendo al minimo il rischio di affondare nella sabbia.