’Formaggi & Sorrisi’. Degustazioni, incontri e showcooking

di Raffaella ParisiChef e critici gastronomici dialogano con il pubblico alla quinta edizione di ’Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival’ da oggi al 30 marzo a Cremona. Tra i presenti il food influencer, Mario Antonio Cioffi, conosciuto come Mister Mario, Sonia Peronaci, chef e fondatrice di GialloZafferano, con il suo blog, propone nuove ricette, tutorial e contenuti gastronomici per avvicinare tutti alla cucina.Il ’re del panino’, Daniele Reponi è diventato celebre per la sua capacità di trasformare un semplice panino in un’esperienza gourmet. Reponi, originario di Modena, ha portato il concetto di panino a un livello superiore, combinando ingredienti di alta qualità come salumi artigianali, formaggi pregiati e verdure di stagione con attenzione ai dettagli.’Formaggi & Sorrisi, Cheese & friends Festival’ è organizzato da SGP Grandi Eventi, promosso dal Consorzio di Tutela Provolone Valpadana e dal Consorzio di Tutela Grana Padano, con il contributo e il patrocinio della Provincia di Cremona e della Camera di Commercio di Cremona, con il patrocinio del Comune di Cremona con sponsor Auricchio spa, Fattorie Cremona (PLAC Produttori Latte Associati Cremona), Latteria Soresina sca e Latteria Ca De Stefani sca. In collaborazione con ONAF (Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggio), l’Istituto Superiore L. Einaudi, offre un programma ricco di degustazioni, showcooking e incontri con esperti del settore. Il festival celebra la tradizione casearia italiana, esaltandone la qualità e la versatilità con eventi per coinvolgere il pubblico.