Unghie, soap nails e le altre tendenze della manicure per la primavera 2025

La nuova tendenza unghie per la primavera/estate 2025 ha un nome evocativo, Soap Nails. Ispirata ai riflessi lucidi e ai colori delicati delle saponette vintage, questa manicure rappresenta l’incontro perfetto tra eleganza minimalista e luminosità discreta. Facili da realizzare e versatili negli abbinamenti, le Soap Nails sono l’ideale per chi desidera una manicure sofisticata ma discreta. Hanno sfoggiato questo look anche celebrity come Hailey Bieber, Victoria Beckham e Demi Moore.

Finish invisibile

Il loro nome deriva proprio dall’effetto brillante e levigato ottenuto grazie alla combinazione di smalto rosa pallido e top coat ultra lucido. L’obiettivo non è solo quello di ottenere unghie nude, ma di enfatizzare la naturale luminosità del rosa, creando un effetto etereo e pulito. A prima vista, insomma, questa manicure evoca la freschezza di mani appena lavate e idratate, con cuticole impeccabili e unghie curate alla perfezione. La vera particolarità delle Soap Nails è il loro finish quasi invisibile: i colori impiegati spaziano dal rosa lattiginoso al soft beige, appena percettibili, ma capaci di riflettere la luce con un’eleganza impalpabile. La chiave del look risiede nel top coat trasparente, che dona una finitura quasi bagnata, simile alla leggerezza e la luce delle bolle di sapone.

Come realizzare le Soap Nails

Per realizzare le Soap Nails, ci sono alcuni step da seguire. Per prima cosa, è fondamentale curare le cuticole con oli nutrienti per mantenerle morbide e idratate. Serve non solo per mantenere un aspetto curato, ma anche per garantire una migliore adesione dello smalto ed evitare imperfezioni. Secondariamente, si deve applicare una base lucidante, per uniformare la superficie dell’unghia e garantire una maggiore durata della manicure. Quindi si sceglie una tonalità di rosa delicata, come un beige lattiginoso o un rosa soft, per un effetto naturale e leggero. Infine, si sigilla lo smalto con un top coat ultra lucido. Se si utilizza un top coat perlato e iridescente, invece, si aggiungono ulteriori riflessi setosi e luminosi.

La lunghezza ideale

Le Soap Nails si portano corte e arrotondate, una scelta che non solo esalta la delicatezza della manicure, ma rende anche la ricrescita meno evidente, garantendo una maggiore durata senza bisogno di ritocchi frequenti. Si può optare anche per una forma a mandorla corta, che mantiene la delicatezza delle Soap Nails aggiungendo un’allure leggermente più affusolata. Il segreto in entrambi i casi? Preferire una lunghezza minimalista in ogni caso e un colore che si fonde con l’incarnato.

Altre tendenze della primavera estate 2025

Per la primavera 2025, le unghie saranno caratterizzate da una varietà di colori e stili che spaziano dai toni pastello delicati alle scelte più audaci. Un esempio di tendenza sono le Butter Nails, unghie in un giallo vanigliato pastello che donano un aspetto morbido e burroso, particolarmente adatte su una forma a mandorla. Il rosso ciliegia vivace è ideale per unghie corte o per un look più audace su forme squadrate. Tra le altre tendenze spiccano anche le Jelly Nails, caratterizzate da un effetto vetro leggermente trasparente, e le Rainbow Nails, che possono essere realizzate con una sfumatura multicolore su tutte le unghie o con una combinazione di toni diversi per ciascuna unghia.