Ford appende la frusta al chiodo "Non sarò mai più Indiana Jones"

A 80 anni compiuti nel luglio scorso è tempo di appendere la frusta al chiodo: Harrison Ford dice definitivamente addio a Indiana Jones. Ford ha confermato alla rivista Total Film che l’imminente Indiana Jones e il quadrante del destino segnerà la sua ultima uscita nei panni dell’archeologo e che non ha dunque alcuna intenzione di apparire – anche solo per un “cameo” – nella serie tv Indiana Jones attualmente in sviluppo per Disney+. "Questo è l’ultimo film della serie, e questa è l’ultima volta che interpreterò il personaggio", ha detto Ford, e, sulla serie tv, ha aggiunto di essere a conoscenza del progetto ma ha sottolineato che "non sarà coinvolto in questo".

Il nuovo Indiana Jones e il quadrante del destino – durata oltre 2 ore, primi 25 minuti con un lungo flashback in cui Harrison Ford recita ringiovanito di 50 anni grazie all’Intelligenza artificiale – sarà presentato, in prima mondiale, al Festival di Cannes il 18 maggio. ll film – che vede nel ruolo di figlioccia di Indy Phoebe Waller-Bridge – arriverà in sala in Italia il 28 giugno (stessa data in Francia, il 30 negli Usa). Diretto da James Mangold, arriva 15 anni dopo Il regno del teschio di cristallo diretto da Steven Spielberg come tutti i precedenti film della saga, nati dalla fantasia di George Lucas, da I predatori dell’arca perduta (1981) a Il tempio maledetto (1984), a L’ultima crociata (1989).