Fondazione Rava premio Balzan per la pace

Alla Fondazione italiana Francesca Rava è stato assegnato il Premio Balzan “per l’umanità, la pace e la fratellanza tra i popoli“. Questa la motivazione: "Per l’impegno profuso, dal 2000, in interventi di emergenza a seguito di catastrofi umanitarie e naturali in Italia e in America Latina (in collaborazione con Nuestros Pequenos Hermanos), e per specifiche iniziative adottate a favore dell’infanzia dell’America Latina per contrastare carenze educative e alimentari". Gli altri quattro Premi Balzan per le scienze e la cultura sono stati assegnati ieri a David Damrosch (Usa) per Letteratura mondiale, Jean-Jacques Hublin (Francia) per Evoluzione umana: paleoantropologia, Eske Willerslev (Danimarca) per Evoluzione umana: DNA Antico ed evoluzione umana, Heino Falcke (Germania) per Immagini ad alta risoluzione: dagli oggetti planetari a quelli cosmici. Tutti i premi hanno ciascuno un valore di 750 mila franchi svizzeri (784 mila euro).