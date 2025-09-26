Venerdì 26 Settembre 2025

Raffaele Marmo
26 set 2025
RAFFAELLA PARISI
Fondazione Rava. In campo grandi ospiti per le nozze d’argento

Musica classica e pop nel Duomo di Milano, mercoledì 1° ottobre con inizio alle ore 20.30 per festeggiare i 25...

Da sinistra, Paola Turci, Arisa e Amii Stewart che, insieme ai Cameristi della Scala, al coro I Musici Cantori di Milano e ai pianisti Giuseppe Arezzo e Giuseppe Barbera, saranno presenti in Duomo a Milano per i 25 anni della Fondazione Rava

Musica classica e pop nel Duomo di Milano, mercoledì 1° ottobre con inizio alle ore 20.30 per festeggiare i 25 anni della Fondazione Francesca Rava. Amii Stewart, Arisa, Paola Turci si uniscono ai Cameristi della Scala al fianco di bambini, ragazzi e famiglie in difficoltà, in Italia e nel mondo.

Sarà presente dunque anche il coro I Musici Cantori di Milano e i maestri Giuseppe Arezzo e Giuseppe Barbera, al pianoforte. La Fondazione rappresenta in Italia NPH – Nuestros Pequeños Hermanos (I nostri piccoli fratelli e sorelle), organizzazione umanitaria internazionale che dal 1954 salva i bambini orfani e abbandonati, nelle sue Case, scuole ed ospedali in 9 Paesi dell’America Latina; rappresenta la Fondazione St Luc di Haiti che riunisce i ragazzi cresciuti nella Casa NPH sull’isola ed è impegnata, in particolare ad Haiti.

La Fondazione, che è presieduta da Maria Vittoria Rava, interviene in prima linea in modo tempestivo e concreto nelle emergenze che colpiscono i bambini e le loro famiglie contribuendo al raggiungimento dei Sustainable Development Goals dell’Agenda 2030 delle Nazioni Unite (UNSDG), lavorando anche al fianco delle aziende e della società civile.

La Fondazione aiuta i bambini con adozioni a distanza, progetti, con la sensibilizzazione sui diritti dei minori, la diffusione della cultura del volontariato con programmi specifici in Italia e all’estero in particolare per l’assistenza sanitaria, l’istruzione, l’accoglienza ai bambini orfani, abbandonati o in disperato bisogno, con risposte immediate e programmi di empowerment a medio-lungo termine.

r.p.

