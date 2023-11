Fondazione Collodi in festa per i 140 anni. I nostri quotidiani media partner degli eventi Il 24 novembre a Firenze si terrà un convegno su Carlo Collodi, intellettuale toscano, italiano e internazionale. Interverranno vicesindaca, presidente Fondazione Collodi e altri esperti. Evento per celebrare i 140 anni della pubblicazione di Pinocchio. Media partner: Qn, La Nazione, Il Resto del Carlino, Il Giorno, Luce!.