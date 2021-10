Alberi, foglie, parchi e boschi: l’autunno riesce a regalare colori e sfumature davvero uniche, soprattutto per chi riesce ad uscire dalle città e può sfruttare il tempo libero per fare delle passeggiate nella natura. Scopriamo 5 mete in Lombardia dove è possibile ammirare il foliage autunnale.



Parco di Monza

Il parco di Monza è una delle aree verdi più grandi e suggestive della Lombardia e in autunno diventa uno dei luoghi privilegiati per ammirare il foliage. Il polmone verde a due passi dal capoluogo della Brianza e relativamente vicino anche a Milano, con i suoi viali alberati, i piccoli ponti, gli angoli suggestivi e i tanti percorsi – adatti anche ai più piccoli – che si possono percorrere sia a piedi che in bici è la meta perfetta per trascorrere una piacevole giornata tra i colori autunnali. Esprime il massimo a novembre e dicembre.



Via dei Terrazzamenti

Chi vuole scoprire il foliage in Valtellina può fare rotta verso la via dei Terrazzamenti. Questo splendido percorso ciclopedonale, lungo circa 70 chilometri, collega Morbegno a Tirano e, tra vigneti sterminati, mulini antichi, cantine e borghi, regala ai visitatori un panorama mozzafiato sulla valle e colori unici. Il rosso delle foglie degli innumerevoli alberi che si incontrano lungo il percorso e il giallo delle vigne sono il contorno perfetto per una giornata da passare con tutta la famiglia. Il consiglio è quello di arrivare al mattino presto, per evitare il caos e ammirare i giochi di luce creati dalla rugiada delle prime ore del giorno.



Foresta Carpaneta

In provincia di Mantova e raggiungibile anche in bici dalla città si trova la Foresta Carpaneta, un bosco perfetto per ammirare il foliage in Lombardia. I labirinti creati con gli arbusti, le aree giochi attrezzate per i più piccoli e le famose querce farnia – tipiche di questa zona e reintrodotte negli ultimi anni nella foresta – regalano agli escursionisti la possibilità di trascorrere delle piacevoli ore all’aria aperta. Sempre a due passi da Mantova si trova un altro luogo perfetto per il foliage: il Bosco della Fontana, un tempo riserva di caccia dei Gonzaga e ora oasi di relax tra le più interessanti della regione.



Lago di Sartirana

Il foliage nei pressi del lago è un grande classico tra le escursioni autunnali in Lombardia. Tra le più belle c’è quella sul bacino di Sartirana: uno specchio d’acqua completamente circondato da alberi colorati con mille sfumature. Nei pressi del lago c’è un facile percorso ad anello di circa due chilometri completamente pianeggiante e adatto quindi anche alle famiglie con bambini piccoli e passeggino. Oltre allo spettacolo delle foglie è possibile fare anche bird watching e fermarsi per un picnic nella natura.



Sentiero dello Spirito del Bosco

Il nome romantico e quasi favolesco di questo percorso spiega molto bene l’atmosfera che si respira percorrendolo. Si trova in provincia di Como ed è una meta perfetta per ammirare il foliage autunnale e raccogliere anche le castagne, vista la grande presenza di castagneti. I grandi faggi che si incontrano lungo il Sentiero dello Spirito del Bosco regalano ai visitatori sfumature di rosso, giallo e arancio uniche e suggestive.



