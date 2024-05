Focaccia col formaggio: la festa. Recco tutta da vivere e gustare

La capacità di Recco di rialzarsi dopo il disastroso bombardamento nella seconda Guerra Mondiale che in pratica la rese al suolo è dimostrata in modo evidente dall’orgoglio con il quale questi cittadini dell’area metropolitana a levante di Genova mostrano lungo le loro strade un itinerario fotografico che racconta il prima dei vari luoghi: è un modo molto intelligente per rivivere la storia e mostrare la capacità di riemergere anche in nome degli avi che hanno viaggiato per tutto il mondo.

Nella piazza del Municipio un mosaico ricorda l’impresa che nel 1341 il navigatore Nicoloso da Recco ha compiuto assieme al fiorentino Angiolino del Tegghia de’ Corbizzi che li ha portati a raggiungere le isole Canarie con un cronista d’eccezione, Giovanni Boccaccio, che un anno dopo ha scritto il ’De Canaria et insulis reliquis ultra Hispaniam in Oceano noviter repertis’. Per i visitatori del magnifico borgo del Golfo Paradiso, non c’è solo la leva della storia per venire a Recco, ma impera ai giorni nostri la Focaccia al Formaggio Igp che merita non solo un consorzio ad hoc, ma una serie di avvenimenti che si svolgono tutto l’anno. In questo weekend si celebra la Festa della Focaccia la cui ricetta è antichissima e viene seguita con grande rigore dai pastifici molto gelosi dei loro gioielli. Si comincia domani, sabato 25, con i ’Piccoli focacciai’, cento allievi delle elementari che si misureranno con il piatto tipico. Il clou domenica 26 dalle 10 alle 17.30 con stand e gare gastronomiche con locali e turisti a leccarsi i baffi.

Riccardo Jannello