Florio, i leoni di Sicilia: "Si parla di bellezza, non di mafia"

"Noi siciliani siamo una multi etnia e questo è una ricchezza. Certo la nostra cultura è anche quella del “si fa ma non si dice“, di chi osserva tutto quello che fai e ti dice quello che devi fare. Mia nonna, ad esempio, mi ripeteva sempre: “devi imparare a fare il letto, se no non ti sposi“. Era una donna del 1914 che dal 1940, anno della morte del marito, fino al 1997 si è vestita totalmente di nero. Comunque, al di là di tutto, viva questa storia siciliana che parla finalmente di cose belle e non di mafia".

Così ieri alla Festa di Roma Miriam Leone (foto), 38 anni, attrice catanese al sesto mese di gravidanza, parla de I leoni di Sicilia, la serie tv che, tratta dal bestseller di Stefania Auci, racconta la storia della famiglia Florio. Tutto inizia nel 1799 quando Paolo Florio, capostipite della famiglia, dalla nativa Bagnara Calabra approda insieme a fratello e moglie in quella Sicilia in cui di soldi, di “picciolI“, ne farà tanti. La serie debutterà domani su Disney+ con i primi 4 episodi (i restanti 4 dal 1° novembre). Alla regia Paolo Genovese.