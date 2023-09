Florim sostenibile. Le sue ceramiche sono CarbonZero

Da oltre sessant’anni Florim produce superfici ceramiche nel rispetto dell’ambiente e delle persone. Una sensibilità che trova riscontro negli importanti investimenti che dal 2008 sono raccontati con trasparenza nel Bilancio di Sostenibilità, fedele portavoce di un approccio produttivo sostenibile e virtuoso. Florim continua a investire per ridurre l’impatto generato dalla propria attività. L’azienda ha inserito nel proprio statuto l’impegno a perseguire l’obiettivo delle zero emissioni nette e dal 2012 ha evitato l’immissione in atmosfera di 129.388 tonnellate di CO2. Fino a quando l’innovazione tecnologica non ne permetterà l’azzeramento, ha deciso di compensare volontariamente le emissioni di tutte le nuove collezioni.

In linea con la propria strategia che sposa un paradigma di business a beneficio del pianeta, Florim, certificata B Corp dal 2020, presenta ’CarbonZero-’: il progetto di superfici Climate Positive che neutralizzano le emissioni di CO2 generate dalla loro produzione e dal loro ciclo di vita e vanno oltre l’impatto zero. I prodotti ’CarbonZero-’ infatti creano un impatto positivo sull’ambiente poiché compensano il 10% in più della C02 emessa durante il loro ciclo di vita attraverso l’acquisto di crediti di carbonio certificati collegati a progetti di energia rinnovabile in paesi in via di sviluppo.

Da quest’anno tutte le nuove collezioni Florim sono parte del progetto ’CarbonZero-’. Frutto del più avanzato know-how tecnologico, le nuove serie sono il risultato della costante attività di ricerca e innovazione in termini di resa estetica e performance tecniche del prodotto.

Eccentric Luxe cattura le incantevoli suggestioni dell’onice, pietra rara e sorprendente, per celebrarne la bellezza estrema. La collezione reinterpreta la maestosità di queste gemme in ambienti lussuosi ed esclusivi, trasformando ogni spazio in un regno prestigioso. Le varianti a grafica direzionale sono: Mint, un verde intenso che cattura le fresche suggestioni della natura e conferisce vitalità agli spaz, Sage, un colore sobrio e raffinato, espressione di un’eleganza intramontabile, Caramel, un colore caldo e avvolgente per portare comfort e ricchezza agli ambienti e Almond, un beige delicato e sofisticato, simbolo di purezza e raffinatezza.

Essential Mood propone invece una miscela di tonalità terrose e polverose, texture e suggestioni che inducono a uno stile di vita lento nell’amore per la sostenibilità. Cromie, texture e riflessioni sulla luce ricordano la morbida matericità delle resine e si armonizzano tra loro e con lo spazio circostante per promuovere il benessere personale nell’ambiente. I nove, morbidi, colori suggeriscono l’eternità della natura, diventando lo sfondo armonioso di una quotidiana routine in cui gli ambienti diventano luoghi di connessione.