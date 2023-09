Flavio Briatore dimagrito, Berlinguer lo incalza: “Sta bene?”

Roma, 6 settembre 2023 – È un Flavio Briatore completamente trasformato, quasi irriconoscibile, quello comparso ieri sera in tv ospite al debutto su Rete4 di È sempre Cartabianca. Il noto imprenditore (73 anni) ha stupito tutti mostrandosi visibilmente dimagrito. "Questo figurino a cosa si deve? Sta bene?”, ha chiesto la conduttrice Bianca Berlinguer sorpresa dalla nuova forma fisica del manager.

Digiuno per 16 ore al giorno

Briatore ha sgombrato subito il campo da qualsiasi altra suggestione e ha spiegato di seguire da tempo la dieta del “digiuno intermittente, 16 ore al giorno senza mangiare, dai riposo al tuo stomaco per farlo riposare e poi si riprende. Da un anno seguo questa linea e ho perso 18 chili”. Poi, Bianca Berlinguer ha aggiunto: "Un anno di digiuno alternato, con buoni risultati?" e Briatore ha confermato: "Sono qua e sto benissimo". Il digiuno intermittente è un modello alimentare tra i più gettonati negli ultimi anni per dimagrire.

Dieta ferrea nel 2016

Se quella di ieri sera è stata la prima apparizione del manager in tv dopo la remise en forme, sulla pagina Instagram sono molte le foto che da tempo mostrano il nuovo Briatore e anche tra i follower in molti si sono chiesti se fosse “Tutto apposto?”. Non è la prima volta che Briatore affronta un regime alimentare per perdere peso. Era già successo nel 2016 quando aveva perso 17 chili grazie ad una “dieta ferrea”. Era stata l’ex moglie Elisabetta Gregoracci a postare orgogliosa le foto del cambiamento. Un’idea che non si era però rivelata vincente, vista l’enorme quantità di pettegolezzi attirati e le insinuazioni secondo le quali Briatore aveva ceduto al lifting.

Gli ascolti

L'esordio di Bianca Berlinguer su Rete4 con 'E' Sempre Cartabianca' ha portato a casa un buon risultato, con 1.208.000 spettatori e il 9.62% di share, piazzandosi al terzo posto del prime time. Non ne ha risentito particolarmente il programma concorrente di Rai3, 'Filorosso' condotto da Manuela Moreno che ha ottenuto 609.000 spettatori e il 4.25%, in linea con gli ascolti della settimana precedente (aveva ottenuto 611.000 telespettatori e il 4,4% di share). Ad avere accusato maggiormente tra i programmi d'approfondimento informativo l'arrivo del nuovo programma di Berlinguer, sembra essere l'altro concorrente, 'In Onda Prima Serata' su La7, che ha ottenuto 553.000 spettatori e il 3.35% di share (mentre la scorsa settimana aveva ottenuto 664.000 telespettatori e il 4,1% di share).