Il fiume Gange si sta prosciugando a tempo di record

Varanasi, 25 settembre 2025 – Il cambiamento climatico non risparmia nemmeno il fiume Gange: una delle risorse idriche più vitali della Terra si sta infatti prosciugando a una velocità senza precedenti.

Lungo la bellezza di 2.250 km e fondamentale per la vita di circa 600 milioni di persone in India e nei Paesi limitrofi, il corso d’acqua sta attraversando la peggior siccità nel corso degli ultimi 1.300 anni.

Sempre meno acqua

L’allarme sullo stato del Gange arriva da uno studio pubblicato sulla rivista PNAS (Proceedings of the National Academy of Sciences) e condotta da un team di esperti dell’Indian Institute of Technology di Gandhinagar e dell’Università dell’Arizona.

Utilizzando una combinazione di fonti per ricostruire la storia idrologica del Gange, gli scienziati hanno iniziato con l’analizzare gli anelli degli alberi del dataset Monsoon Asia Drought Atlas (MADA), che raccontano l’andamento climatico su un lunghissimo periodo che va dall’anno 700 al 2012. Questi dati paleoclimatici sono quindi stati integrati con le informazioni fornite da documenti storici relativi a siccità e carestie e con quelle provenienti dagli attuali monitoraggi.

Grazie a potenti modelli informatici, i ricercatori sono così riusciti a creare una cronologia affidabile dell’andamento del fiume. E il quadro emerso è decisamente preoccupante: la siccità registrata tra il 1991 e il 2020 è più grave del 76% rispetto alla peggiore crisi mai avuta in precedenza, avvenuta nel XVI secolo. Da un lato il Gange ha visto ridursi la sua portata, dall’altro gli episodi di siccità sono oggi più frequenti e duraturi rispetto al passato.

Un fiume... di risorse a rischio

La ricerca non lascia dubbi sulla causa di questa ennesima emergenza ambientale: sono le attività umane a rendere il Gange sempre più secco. L’indebolimento del monsone estivo, che con le sue piogge torrenziali alimenta da sempre il bacino del Gange, è infatti strettamente collegato all’inquinamento atmosferico e al surriscaldamento dell’Oceano Indiano dovuto al cambiamento climatico.

Le conseguenze di questa crisi idrica sono enormi. Il Gange non è soltanto un fiume, ma una fonte essenziale di acqua potabile, uno strumento indispensabile per la produzione agricola e industriale e un habitat cruciale per la biodiversità della regione. Il suo progressivo prosciugamento mette a rischio la sicurezza alimentare di centinaia di milioni di persone, compromette l’approvvigionamento idrico delle città e delle campagne e minaccia la sopravvivenza di numerose specie animali e vegetali. In una regione con una tra le più alte densità della popolazione del Pianeta, la scarsità idrica rischia quindi di trasformarsi rapidamente in una crisi sociale e umanitaria.

Come sempre avviene nel caso di questi studi, gli autori sottolineano l’urgenza di intervenire e propongono due principali linee d’azione. Da un lato occorre migliorare la modellistica climatica, sviluppando strumenti più precisi per comprendere l’impatto dell’attività umana a livello regionale e per prevedere scenari futuri. Dall’altro è necessario implementare più razionali strategie di gestione delle risorse idriche, promuovere pratiche agricole richiedenti inferiori quantità d’acqua e introdurre sistemi di distribuzione più efficienti. Per garantire la sopravvivenza e il futuro di centinaia di milioni di persone.