Firenze è cultura. Eventi tra musica arte e memoria

Oltre sessanta appuntamenti, fra settembre e ottobre, per far scoprire la vitalità delle associazioni culturali fiorentine. Si articola in queste settimane, nel capoluogo toscano, un doppio cartellone: ’Settembre in città’ fino al 30 del mese (nell’ambito dell’Estate Fiorentina promossa dal Comune) e il ’Festival delle Associazioni Culturali Fiorentine’ alla XI edizione, dal 3 al 17 ottobre.

Fra gli eventi clou, ’Musica oltre i confini’, domenica 28 (ore 17.30) al Complesso Santa Maria degli Angeli, con l’Orchestra Accademia degli Assetati diretta dal Maestro Leonardo Pacini. Il concerto è promosso da Associazione Nazionale Mutilati ed Invalidi di Guerra di Firenze e Il Foyer - Amici della Lirica di Firenze (ingresso libero fino a esaurimento posti).

E, sempre fra i concerti, quello della Filarmonica Rossini (18 settembre, Tenuta Bossi dei Marchesi Gondi) o del Complesso Bandistico dell’Associazione Musicale Fiorentina diretto dal maestro Alessandro Giusti (19 settembre, Villa Brewster). Numerose le visite guidate, come quelle al Teatro del Maggio Musicale, all’archivio storico e alla mostra ’Pulcherrima Testimonia’ (13 settembre), a edifici sacri e a luoghi più o meno noti di Firenze. Si potrà scoprire la bellezza delle case museo dell’Associazione Nazionale Case della Memoria, col cartellone ’Di casa in casa’, o partecipare alle visite guidate degli Amici degli Allori, ’Dalle dimore all’ultima dimora’.

Tra i tantissimi convegni, da non perdere ’Carlo Levi 50’, una due giorni al Teatro della Compagnia promossa da Associazione Nazionale Case della Memoria, Società Filosofica Italiana di Firenze, Comitato Fiorentino per il Risorgimento e Ideerranti per i cinquant’anni dalla scomparsa dell’autore. Mercoledì 17 settembre si terrà l’inaugurazione della mostra fotografica ’La Basilicata di Fosco Maraini’, seguita dalla proiezione di ’Cristo si è fermato a Eboli’. Giovedì 18, un incontro con autorità e associazioni lucane e toscane, seguito nel pomeriggio dalla tavola rotonda ’Nuances fiorentine e italiane di Carlo Levi’ e dalla presentazione del libro ’L’arse argille consolerai’ di Nicola Coccia.

Dal 23 al 27 settembre, Firenze si animerà poi con ’Viva il vino spumeggiante... parole, musica e vino nel nome di Caruso’, che prenderà il via al Palazzo dei Cartelloni, con l’inaugurazione della mostra ’Nel Nome di Caruso – Caricaruso’.

"La manifestazione di quest’anno mette in luce uno dei bellissimi volti di Firenze, quello che fa della coesione sociale e dell’accrescimento culturale il proprio obiettivo - commenta Antonia Ida Fontana, presidente del Centro Associazioni Culturali Fiorentine e organizzatrice della manifestazione -. Il volontariato culturale è un prezioso fattore di coesione sociale, capace di creare legami e favorire il benessere psico-fisico".