Firenze da gustare. Tra calici, incontri e masterclass d’autore

di Paolo PellegriniUn nuovo, prestigioso appuntamento a Firenze per i wine lovers e per gli operatori del settore. Alla Fortezza da Basso, Padiglione delle Nazioni, domenica per tutti e lunedì 22 solo per gli addetti ai lavori, ecco la prima edizione di èno Florence Wine Excellence. Che già nel titolo rivela contenuti e scopi, messi sul piatto dalle cinque aziende promotrici: è dall’alleanza tra alcuni dei più importanti imprenditori fiorentini, rappresentanti di aziende wine e food (Betawine, Tagliafraschi e Associati, Vintage 04, Doppia G Selezione e Andrea Vannini Rappresentanze) che nasce questa esclusiva ’due giorni’ per scoprire, degustare e dialogare con chi il vino lo vive ogni giorno.

Il catalogo è ricco: 230 aziende tra le griffe più conosciute del Vigneto Italia, ma anche con tante ’chicche’ meno note tutte da scoprire, e sui banchi d’assaggio ben 900 etichette, dalla Val d’Aosta alla Sicilia, dal Friuli alla Sardegna, dalla Toscana – che fa la parte del leone con 93 aziende presenti – all’Alto Adige, dal Veneto al Piemonte e poi Lombardia, Emilia Romagna, Lazio, Marche, Abruzzo, Campania, Puglia e anche qualche bel nome da belle regioni vinicole da oltre le Alpi sui tavoli degli importatori. Assaggi dai banchi, ma non solo.

Ci sarà anche la possibilità di partecipare a incontri diretti con i produttori, degustazioni libere, ma anche guidate, momento di formazione professionale per gli operatori e alcune interessanti masterclass, veri focus su territori, vitigni, annate speciali e stili produttivi: saranno quattro domenica e quattro lunedì, condotte da esperti del livello di Armando Castagno, Leonardo Romanelli, Bernardo Conticelli, Andrea Gori, Francesco Saverio Russo. L’ingresso per il pubblico, domenica dalle 10 alle 18, costa 50 euro, il biglietto si acquista online su www.enoflorence.it

La partecipazione alle masterclass si prenota, e costa 60 euro.