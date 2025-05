Fiorello torna su Radio2 con ‘La pennicanza’, il nuovo radio show con Fabrizio Biggio

Roma, 20 maggio 2025 – “Mi è venuto 'Radio2 Radio show la pennicanza'. Perché? Perché a quest'ora di solito mi faccio una pennica”. Parola di Fiorello che, con la consueta ironia ha presentato oggi, a modo suo, il nuovo programma radiofonico che condurrà insieme a Fabrizio Biggio su Radio 2. Un annuncio a sorpresa durante quella che, di fatto, è diventata la prima puntata del programma alla quale hanno preso parte Jovanotti, che ha improvvisato una sigla per il programma, e Michelle Hunziker.

Dove ascoltarlo

"Radio2 Radio Show – La Pennicanza" va in onda su Rai Radio2 e in radiovisione, visibile anche sulla visual radio. L’appuntamento? Lo ha fissato lo stesso showman siciliano oggi con un arrivederci a domani che è già tutto un programma: “Domani dovremmo tornare alle 13.45”. Cosa aspettarsi? Certamente le irresistibili imitazioni di Fiorello e tanta improvvisazione. Ne abbiamo avuto un assaggio oggi con l’imitazione del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in un messaggio proprio per il conduttore: “Ciao Rosa' so' Giorgia, ti ho trovato un posticino a Radio2, te devi accontenta', soldi non ce ne sono per paga' a te e al collega tuo... fatte 'na settimana de prova, poi se vede...”. Se queste sono le premesse, difficile immaginare che qualcuno si addormenterà sul divano per un riposino, o meglio per una ‘pennica’.

Fiorello: un quarto di secolo su Radio2

Con questo nuovo programma, l’avventura radiofonica di Fiorello su Radio2 sfiora i 25 anni. Già, perché era il 2001 quando iniziò il primo programma cult con Marco Baldini ‘Viva Radio2’ proseguito fino al 2008. Poi fu la volta delle notizie commentate in chiave ironica con ‘Edicola Fiore’ e poi con ‘Viva Rai2’ dove iniziò a collaborare con l’artista toscano Biggio. La radio non è solo il suo ‘primo amore’ ma anche il mezzo di comunicazione attraverso cui ha sempre saputo e potuto sperimentare nuove forme di intrattenimento e comicità. Come detto, ‘Fiore’ non sarà solo in questo nuovo progetto radiofonico: insieme a lui Biggio che, dopo gli esordi ad MTV, il successo de ‘I soliti idioti’ e tantissimi altri progetti (tra cui anche un libro per bambini) ora è pronto per questa nuova avventura.