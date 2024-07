La figlia di Fiorello è incinta, lo showman sarà “nonno frizzante”

Roma, 10 luglio 2024 – Anche Fiorello invecchia. Lo testimonia il fatto che la prima figlia della moglie Susanna diventa mamma. Olivia Testa, 31 anni, è incinta: lo rivela Diva e Donna nel post sui social che lancia il numero della rivista in edicola. "Fiorello diventa nonno! – si legge – Lo showman avrà un nipotino”.

Fiorello con la moglie Susanna Biondo e la figlia di lei, Olivia Testa (Fotogramma)

Ha sempre parlato delle “sue” figlie, Fiorello, al plurale. Da Susanna 18 anni fa ha avuto Angelica. Ma il rapporto con la primogenita della moglie è di lunga data e solidissimo. Olivia Fiorello l’ha cresciuta. Fiorello e Susanna Biondo si sono sposati nel 2003. Ma stavano già insieme da 7 anni. E quando lo showman è entrato nella sua vita, Olivia aveva appena 3 anni. Raccontava Rosario tempo fa: “Le rare volte in cui se ne esce con la solita frase, banalissima, ‘Tu non sei mio padre’, io sorrido e le rispondo: ‘È vero, non sono il tuo padre naturale. Sono il tuo padre frizzante’”. I rapporti all’interno della ‘famiglia allargata’ di Fiore sono sempre stati buoni. "Il segreto è andare d’accordo tra gli adulti. Io ho sempre avuto un rapporto sereno con il padre biologico di Olivia”, raccontava in un’intervista a Vanity Fair.

Olivia c’è sempre stata nelle grandi occasioni di Fiorello. Anche per l’ultimo Sanremo, era in platea: accanto alla madre e alla sorella. Lontana dai riflettori, ha scelto la carriera di designer e comunicatrice, restando fuori dal mondo dello spettacolo. Fra qualche mese darà alla luce un bimbo, che da parte di mamma avrà due nonni, quello naturale e quello acquisito (o “frizzante”) come direbbe Fiore. Il bello della famiglia ‘plus size’.