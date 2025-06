Finimondo, Sottosopra e Altromondo: i festival. Nuova Estate di Base

Per la nuova Estate di BASE, 3 festival. ’Finimondo’ (6-30 giugno) legge tra guerre, crisi climatiche, crolli economici, per ribaltare le narrazioni dominanti: siamo davvero al capolinea o è solo un altro giro di giostra? ’Sottosopra’ (1-24 luglio), spazio aperto e collettivo, fuori dai radar, protagoniste le nuove generazioni della cultura, con cui chiedersi, mentre tutto si capovolge, che lavoro vogliamo, che vita, che linguaggio, che futuro. ’Altromondo’ (2-20 settembre), il ritorno alla realtà con occhi nuovi: festival per costruire possibilità concrete. Insomma, in oltre 50 giorni di programmazione (fino al 20 settembre), 70 eventi tra dj set, concerti, talk, workshop, spettacoli, mostre e proiezioni. Opening Tutta Base questo week-end, dalle 19 di oggi fino all’alba di domenica, una maratona culturale di 36 ore no stop che vedrà attivarsi ogni ambiente dell’ibrido centro di via Bergognone, nato a Milano dalla rigenerazione degli spazi industriali dell’ex-Ansaldo in zona Tortona. Che ha ormai assunto un doppio ruolo di cerniera: cerniera fisica tra centro e periferia, e cerniera nella capacità di mettere in relazione attori estremamente diversi tra loro, rendendosi laboratorio in cui accogliere energie dal basso, e dare risonanza a voci che normalmente faticano ad emergere nelle arene pubbliche.

Nelle tre tappe estive, la ricerca per la costruzione del futuro è condivisa con 100 artisti, attivisti e collettivi, tra realtà e progettualità che da anni collaborano con BASE, come Le Cannibale, Cult of Magic, NAO UAO, OFFBEAT e CIMD Festival Più Che Danza, Medici Senza Frontiere, Frab’s Magazine. Tra i primi appuntamenti, il 10 giugno, in collaborazione con Materia Talk ’Il mondo sta per bruciare?’, incontro che riflette sull’ansia climatica e sul nostro rapporto con la fine, tra apocalisse, crisi ecologica e immaginari culturali (con Fabio Deotto, Alessandro Foggetta, Andrea Grieco, Andrea Pilloni e Francesco Boer). Dal 3 al 6 luglio, il rilevante Vertigo Film Festival dedicato al cortometraggio.

Anna Mangiarotti