La fine dei Maya fu dovuta anche alla siccità

Milano, 21 agosto 2025 – I cambiamenti climatici, non quelli attuali ma quelli verificatisi mille anni fa, sono stati responsabili anche del declino della civiltà Maya. Questa la conclusione alla quale è arrivato un team di studiosi coordinati dall’Università di Cambridge dopo aver analizzato una stalagmite proveniente da Grutas Tzabnah, una grotta messicana che si trova vicino a Tecoh, nello Yucatán settentrionale.

Un archivio climatico nella roccia

Lo studio, pubblicato su Science Advances, rappresenta una delle ricostruzioni climatiche più accurate mai realizzate riguardo il cosiddetto “Classico Terminale”, periodo tra l’800 e il 900 d.C. che ha visto il collasso dell’impero Maya.

La stalagmite in questione si è formata nel corso dei secoli attraverso il lento deposito di minerali trasportati dalle gocce d’acqua che filtravano dal soffitto della cavità di Grutas Tzabnah. Ogni strato annuale, spesso circa 1 millimetro, ha conservato un’impronta chimica precisa del clima dell’epoca: analizzando gli isotopi di ossigeno presenti nei singoli strati, i ricercatori sono così riusciti a ricostruire con una precisione senza precedenti la frequenza e l’intensità delle precipitazioni tra l’871 e il 1021 d.C. in quell’area allora abitata dai Maya.

Un’emergenza acqua lunga 13 anni

La stalagmite ha rivelato una terribile verità: nell’arco temporale preso in considerazione si verificarono sette periodi di siccità della durata di almeno tre anni e uno particolarmente devastante di ben tredici anni consecutivi, che ebbe un impatto decisivo sul collasso sociale e politico di una delle più grandi civiltà del mondo antico.

I dati climatici corrispondono in modo sorprendente alle evidenze storiche e archeologiche riportate dai tanti studi sulla civiltà Maya: fu proprio durante quella lunghissima siccità che si interruppe la costruzione di monumenti e venne meno l'attività politica in diversi importanti siti del nord, tra cui la famosa città di Chichén Itzá, oggi visitatissima meta turistica.

Anche se la caduta dei Maya fu un processo complesso, indotto da tensioni interne, guerre e cambiamenti nelle rotte commerciali, secondo i ricercatori va quindi inserito anche lo stress climatico tra le cause determinanti. L’emergenza acqua fu infatti così lunga e intensa da mandare in crisi una civiltà che aveva tra l’altro anche saputo mettere a punto sofisticati sistemi idraulici per la vita civile e per l’irrigazione dei campi.

Il clima e la Storia

Oltre ad aggiungere elementi importanti per risolvere l’enigma della fine dei Maya, questo studio conferma come “archivi naturali” come le stalagmiti possano risultare strumenti essenziali per lo studio del rapporto fra clima e società, contribuendo a una migliore comprensione della storia dell’antichità.

La precisione della datazione degli eventi climatici consente di legare in modo diretto eventi ambientali a trasformazioni politiche e culturali. Come ha sottolineato l’autore principale, il dottor Daniel H. James, “applicare metodi di analisi solitamente usati per periodi geologici remoti a una fase storica relativamente recente come quella dei Maya è estremamente stimolante, perché ci aiuta a capire quanto il clima possa influenzare la resilienza delle società”.

Secondo i ricercatori, le stalagmiti della regione potrebbero inoltre fornire in futuro informazioni preziose anche sulla frequenza delle tempeste tropicali e su altri fenomeni meteorologici estremi. Verità storiche che possono anche suonare come un monito per il presente.