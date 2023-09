Finalmente l'alba, Wes Anderson premiato e Micaela Ramazzotti esordisce, ecco i film in concorso al Lido Finalmente l'alba, film di Saverio Costanzo, è al Lido. Altri film in concorso: Poor Things di Yorgos Lanthimos e Bastarden (The promised land) di Nikolaj Arcel con Mads Mikkelsen. Wes Anderson riceve il Premio Cartier Glory e Micaela Ramazzotti esordisce alla regia con Felicità.