Dentro la finale di Miss Italia: la ballerina, la barista, l’arbitro, la geometra, la quasi mamma, l’influencer e la “sosia” di Denny Mendez, le storie più curiose

Porto San Giorgio (Fermo) – Storie e aspirazioni delle 40 finaliste di Miss Italia che oggi, lunedì 15 settembre, a Porto San Giorgio si contendono il titolo di Miss Italia 2025.

Guardate i casi della vita: la geometra Martina Fiore, operatore tecnico specializzato nella manutenzione dell’infrastruttura ferroviaria, è alle prese ogni giorno con problemi complessi, pronta a rispondere ad ogni chiamata. Questa volta è lei ad attendere una chiamata: si trova, infatti, a Numana come seconda riserva. Martina, 24 anni, di Muro Leccese, è felice: “In ferrovia mi piace essere la prova concreta che una donna può affrontare certe attività con competenza e professionalità".

Tutt’altra storia è quella di Angelica Parma che ha 1 milione e 300 mila follower. Titolo di Miss Eleganza Emilia Romagna, 19 anni, di Riccione, diploma di perito in Economia aziendale, Angelica è la prima riserva tra le finaliste di Miss Italia 2025. La sua passione, quasi un lavoro, è costituita dai social: nonostante la giovane età, è un'influencer molto popolare. La patron di Miss Italia, Patrizia Mirigliani, l’ha eletta Miss Influencer 2025, la prima nella storia del Concorso.

“Costanza, cuore, passione e soprattutto originalità” sono, secondo Angelica, le caratteristiche, le qualità, per avere tanti follower. “Devi essere attivo tutti i giorni, con pubblicazioni e idee. La mia collaborazione con i social riguarda brand di abbigliamento, gioielli e tutto ciò che attiri attenzione, interesse e curiosità. Mai fermarsi se non vuoi ridurre i tuoi follower con il rischio di azzerarli”. Si tratta di un mestiere nuovo che attrae tante ragazze e Miss Italia coglie questa occasione per indicare il modo per seguire questo percorso.

“Sono incinta di quattro mesi, lavoro regolarmente e non rinuncio a Miss Italia”. Nata a Roma, Alice Petagna, 29 anni, si è presentata al concorso in Abruzzo (vive a Ovindoli) e ha vinto il titolo di Miss Abruzzo. L'equitazione è il suo sport e il suo lavoro. In casa sua si parla di Miss Italia dal 1950, da quando la nonna paterna, Liliana Spagno, si classificò terza a Salsomaggiore, ove Sofia Loren vinse il titolo di Miss Eleganza. La nonna di Alice ebbe un posto in classifica migliore della quindicenne Sofia Scicolone.

“Sono un arbitro di calcio della prima categoria, sia maschile che femminile”, spiega Chiara Cenci, Miss Trentino Alto Adige, 18 anni appena compiuti, studentessa di Ingegneria informatica. “Ci manca il Var - spiega - che sarebbe alquanto inutile nelle nostre categorie. Ma il pubblico mi rispetta e vorrei anzi che tante altre ragazze seguissero la mia strada".

Desiree Collini, 18 anni, di Termoli, Miss Molise, ha un’idea fissa: aprire una scuola per ragazze con handicap. “La danza è vita, musica, felicità e nessuno che lo desideri deve essere escluso", afferma.

"Viaggio spesso, si può dire che vivo praticamente in aereo". Parla Sara Fidani, Miss Eleganza Roma, diplomata al liceo linguistico e all’accademia musicale. Cantante e modella, ama le arti marziali e pratica karate da 14 anni. Sara è la più alta tra le concorrenti, 1,80 metri.

Airly Esther Santos, nata a Santo Domingo ma residente a Gallarate (VA), assomiglia nei tratti somatici a Denny Mendez, la Miss che quasi 30 anni fa divise l’Italia. Frequenta il terzo anno di scultura all’Accademia di Brera, fa la modella e vende anche giornali in edicola.

C'è poi la ballerina di Novara, Beatrice Sartori, 25 anni il prossimo 22 settembre, in finale con la fascia di Miss Framesi Piemonte e Valle D’Aosta. “Ballo da quando ne ho memoria”, dice orgogliosa, raccontando di aver mosso i primi passi di danza fin dall’età di cinque anni. Abita nelle colline tra il Lago Maggiore e il Lago d’Orta ma ha studiato alla Scuola del Musical di Milano. “Vivo di arte e ho ballato in tanti teatri, ma il mio sogno è quello di esibirmi come performer all’Ariston di Sanremo”.

Gloria Confalonieri

Gloria Confalonieri, 24 anni, di Carugo (CO), Miss Sport Givova Lombardia, è una barlady. La sua aspirazione è quella di poter viaggiare, ma intanto è felice del percorso che ha compiuto a Miss Italia. Alla commissione tecnica delle prefinali ha preparato il cocktail "Mia Cara Miss", un drink di sua invenzione a base di sciroppo di sambuca, succo d’arancia, gin e tonica al pompelmo.