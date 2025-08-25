Arriva il biopic su Sinéad O’Connor. Il talento e il coraggio di un’artista

Due anni dopo la sua scomparsa, la cantante irlandese Sinéad O’Connor sarà protagonista di un biopic cinematografico che ne racconterà l’infanzia, gli esordi musicali e l’ascesa a figura simbolo della musica e dell’attivismo. A dare la notizia è la rivista Variety. A dirigere sarà Josephine Decker, nota per il film Shirley, mentre la sceneggiatura è affidata alla scrittrice irlandese Stacey Gregg. Non sono ancora noti né il cast né la data di uscita. Il biopic si concentrerà sugli anni giovanili di Sinéad O’Connor, raccontando come una giovane donna di Dublino sia riuscita a conquistare il mondo, non solo grazie al suo talento, ma anche per il suo coraggio nel denunciare apertamente gli abusi e le ipocrisie della Chiesa cattolica e dello Stato irlandese.

Nata nel 1966 a Dublino, Sinéad O’Connor ha avuto un’infanzia difficile: vittima di abusi familiari, fu mandata in un severo istituto religioso, le Magdalene Laundries, esperienza che segnò profondamente la sua visione del mondo.

A soli 19 anni si trasferì a Londra e nel 1987 pubblicò il suo primo album The Lion and the Cobra, che le valse la nomination ai Grammy. Ma è nel 1990 che la sua carriera raggiunse il vertice: l’album I Do Not Want What I Haven’t Got rimase per sei settimane al primo posto della classifica Billboard Usa, trascinato dal singolo Nothing Compares 2 U (scritto da Prince), che diventò un successo planetario. O’Connor è stata anche una voce coraggiosa e anticonformista.

Il suo gesto più celebre e controverso risale al 1992, quando strappò una foto di Papa Giovanni Paolo II in diretta su Saturday Night Live, denunciando gli abusi nella Chiesa cattolica. Il gesto causò un’enorme polemica.

Nel corso della sua carriera, O’Connor ha pubblicato dieci album studio, spaziando dal pop al reggae, dalla musica celtica a quella spirituale. Il suo percorso personale è stato altrettanto complesso: ordinata prete nel 1999, si è poi convertita all’Islam nel 2018, assumendo il nome di Shuhada Sadaqat, pur continuando a farsi conoscere con il suo nome d’arte. La vita di Sinéad O’Connor è stata segnata anche da gravi sofferenze personali. Dopo la morte del figlio Shane nel 2022, la cantante fu ricoverata per gravi problemi di salute mentale. Morì l’8 dicembre 2023, all’età di 56 anni, per complicazioni legate a una broncopneumopatia cronica.