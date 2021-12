C’è tempo fino alla mezzanotte del 31 dicembre 2021 per vedere alcuni film e serie tv su Netflix. Con l’arrivo del 2022, infatti, il servizio di streaming perderà i diritti su alcuni film e serie TV che si possono vedere online. Gli abbonati, ad esempio, non potranno più guardare serie come Boris e How I Met Your Mother, alcuni cartoni animati e film blockbuster. Scopriamo tutti i titoli che non si troveranno più su Netflix a partire dal 1° gennaio 2022.

Le serie TV e i cartoni animati

Tutti gli appassionati di Boris, How I Met Your Mother, Modern Family e New Girl dovranno fare in fretta se vogliono guardare in streaming sulla piattaforma i loro telefilm preferiti. Dal catalogo saranno eliminate anche serie altrettanto seguite come 24, Sons of Anarchy, Prison Break, La Tregua (già dal 30 dicembre), Vexed, Homemade, Jack Taylor, La Mante, Save Me e The Break.

Tra i cartoni animati spariranno gli amatissimi Griffin, Full Metal Alchemist e Full Metal Alchemist: Broderhood, No Game No Life, Sword Art Online Alternative: Gun Gale Online, Star Blazers 2199, Toradora Littlest Pet Shop: un mondo tutto nostro, Oddbods, Transformers: Prime e Young Justice.

I film che non saranno più disponibili su Netflix

Non solo serie Tv e cartoni, su Netflix, dal prossimo 1° gennaio 2022, spariranno anche alcuni film. Tra i più visti ci sono: I Goonies, Sucker Punch, Crimson Peak, i primi episodi di Spider-Man, Casper, Il Discorso del Re, Kick Ass, Ender's Game, Dorian Gray, Basilicata Coast to Coast, 3 Days to Kill, American Hustle, Body of Lies, Ender's Game, Il Primo Re, Il Traditore, Remember Me, Robin Hood, Unforgiven e altri titoli meno conosciuti. Accanto a ogni film, ad ogni modo, è presente la data entro la quale è possibile visionarlo.