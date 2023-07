I magnifici 7, i film romantici da recuperare assolutamente

Le commedie romantiche sono un genere di film amato da molte persone, poiché combinano il romanticismo con momenti di leggerezza, divertimento e talvolta glamour. Le trame sono fantasiose, ma è proprio quello che piace a gran parte del pubblico, che così può evadere per un paio di ore e distaccarsi da ciò che lo circonda, sognare, trovare una temporanea evasione dalla realtà. Le commedie romantiche tendono a seguire schemi narrativi caratterizzati da ostacoli e conflitti da superare per arrivare al lieto fine che trasmette agli spettatori un senso di speranza e dà buonumore. Ecco alcune delle principali commedie romantiche più amate di sempre:

‘Colazione da Tiffany’ (1961)

Diretto da Blake Edwards, ‘Colazione da Tiffany’ è un classico intramontabile con Audrey Hepburn nel ruolo iconico di Holly Golightly, la protagonista, e George Peppard nei panni di Paul Varjak. Il film è tratto dall’omonimo romanzo di Truman Capote. Holly è una giovane donna affascinante ed eccentrica che vive a New York City, apparentemente frivola e senza troppe preoccupazioni. Le piace passeggiare per le strade della Grande Mela, soprattutto alla gioielleria che dà il titolo alla commedia romantica e al libro. Vicino al suo appartamento si trasferisce Paul, uno scrittore in erba. Tra i due nasce e si sviluppa una strana e affettuosa amicizia, finché Paul si rende conto di essere innamorato di Holly, che lo ricambia.

‘Harry ti presento Sally’ (1989)

Harry (Billy Crystal) e Sally (Meg Ryan) si incontrano durante i loro primi anni alla University of Chicago e affrontano insieme un lungo viaggio in auto dopo la laurea per raggiungere New York. In fase conoscitiva, Harry sostiene che uomini e donne non possano essere amici perché il desiderio sessuale inevitabilmente rovinerebbe l'amicizia. Sally, al contrario, crede sia possibile mantenere una relazione affettuosa solo sul piano platonico. Nel corso degli anni, i due si ritrovano casualmente in varie fasi delle loro vite, affrontando relazioni fallite e altre esperienze significative e diventano molto amici. Alla fine, capiscono che c'è un legame speciale tra loro e che sono fatti l’uno per l’altra. Il film è diventato un classico del genere romantico anche grazie ai dialoghi brillanti e spiritosi.

‘Pretty Woman’ (1990)

Julia Roberts e Richard Gere, diretti da Garry Marshall, sono gli interpreti di una fiabesca Cenerentola in chiave moderna e cinematografica. A Los Angeles Vivian Ward, una prostituta di strada, incontra casualmente Edward Lewis, un ricco uomo d’affari. Edward assume Vivian per trascorrere una settimana insieme come sua escort per affari e eventi sociali. Nei giorni trascorsi insieme i due si avvicinano sempre di più, andando oltre le barriere sociali e culturali e scoprendo un legame emotivo profondo, oltre a quello fisico.

‘C'è posta per te’ (1998)

La regia è di Nora Ephron, che ha guidato i protagonisti Tom Hanks e Meg Ryan in una rivisitazione moderna della storia della pellicola ‘The Shop Around the Corner’ (1940). Joe Fox e Kathleen Kelly sono proprietari di librerie rivali a New York, ma allo stesso tempo, ignari l’uno dell’altra, iniziano a conoscersi online tramite un forum di discussione. In un tenero carteggio virtuale i due cominciano a confidarsi e a creare una connessione emotiva. La vicenda, però, si complica quando Kathleen scopre che Joe è in realtà il suo rivale nel mondo degli affari. Ma l’amore e la sincerità avranno la meglio…

‘Notting Hill’ (1999)

Il film diretto da Roger Michell e scritto da Richard Curtis, apprezzato sia dal pubblico sia dalla critica, prende il nome dall’omonimo quartiere londinese in cui è ambientato. Anna Scott è una famosa attrice, William Thacker è un modesto libraio. Un giorno, inaspettatamente, la celebre diva entra nella libreria di William. Nonostante le loro differenze sociali e la popolarità di Anna, i due iniziano una relazione romantica, non priva di sfide e di difficoltà. Al successo di questa commedia ha contribuito anche la colonna sonora, con brani iconici di Ronan Keating (‘When You Say Nothing at All’), Elvis Costello (‘She’) e Shania Twain (‘You’ve Got a Way’).

‘Il diario di Bridget Jones’ (2001)

Il film diretto da Sharon Maguire è basato sul romanzo omonimo di Helen Fielding pubblicato nel 1996. Bridget Jones (Renée Zellweger) è una trentenne single britannica impacciata e con alcune insicurezze riguardo alla sua vita professionale e sentimentale. Per cercare di migliorarsi, Bridget inizia una dieta, ma è più costante con la scrittura di un diario personale in cui annota i suoi pensieri, le sue esperienze e le sue aspirazioni. A un certo punto Bridget si troverà a un bivio: il vero amore ha il volto dell’affascinante e ambiguo capo Daniel Cleaver, interpretato da Hugh Grant, o del sensibile e colto avvocato Mark Darcy, alias Colin Firth? La pellicola, diventata un cult per il suo umorismo intelligente e l’interpretazione dei tre protagonisti, ha avuto due sequel: ‘Che pasticcio, Bridget Jones!’ nel 2004 e ‘Bridget Jones’s Baby’ nel 2016.

‘L’amore non va in vacanza’ (2006)

La commedia romantica vede la regia di Nancy Meyers e presenta un cast stellare che include Cameron Diaz, Kate Winslet, Jude Law e Jack Black. Amanda e Iris vivono rispettivamente negli Stati Uniti e in Inghilterra e hanno entrambe alle spalle brutte delusioni sentimentali. In occasione delle vacanze natalizie decidono di scambiare le proprie abitazioni. Amanda va a vivere nella campagna britannica e Iris nell’assolata California. Amanda inizia a frequentare Graham, il fratello di Iris, mentre quest’ultima si avvicina a Miles, un compositore. Entrambe si ritroveranno ad affrontare una crescita personale e a trovare la felicità in situazioni apparentemente improbabili, quando meno se lo sarebbero aspettate.