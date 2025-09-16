I film di Robert Redford più famosi e quando lanciò Brad Pitt

Roma, 16 settembre 2025 – Ripercorrere la carriera di Robert Redford significa intraprendere un viaggio nella storia del cinema che ci porta a ritroso fino agli anni ‘60 del Novecento, quando questo biondo, giovane attore nato a Santa Monica muove i primi passi in questo mondo, senza immaginare che di lì a poco sarebbe diventato una leggenda di Hollywood.

Robert Redford e Brad Pitt in una foto di scena del film ''Spy game '' (2001)

Il successo insieme a Paul Newman con Butch Cassidy

Iniziamo col dire che, a differenza di alcuni colleghi illustri lui non arriva per caso nel mondo del cinema ma studia recitazione a New York. Dopo i primi passi a teatro e in televisione, arriva sul grande schermo all’inizio degli anni Sessanta, il successo mondiale arriva nel 1969 con ‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, accanto ad un altro mito del cinema come Paul Newman: il film diventa un cult assoluto e lo consacra come star internazionale. E non sarà l’ultima volta che i due grandi attori si troveranno insieme sul set. Ma procediamo con ordine.

Robert Redford, i film degli anni ‘70 che hanno fatto epoca

Negli anni Settanta, Redford domina il box office con una serie di titoli che ancora oggi sono pietre miliari. Nel 1973, sempre con Newman, interpreta ‘La stangata’, vincitore di 7 Oscar. Nel 1974 veste i panni di Jay Gatsby ne ‘Il grande Gatsby’, mentre l’anno successivo è protagonista del thriller politico: ‘I tre giorni del Condor’. Altri successi includono ‘Come eravamo’ (1973) con Barbra Streisand e ‘Tutti gli uomini del presidente’ (1976), dove interpreta il giornalista Bob Woodward, simbolo della libertà di stampa durante lo scandalo Watergate.

Il successo continua negli anni ‘80 e ‘90

Se gli anni ‘70 sono caratterizzati da un successo dietro l’altro al botteghino, negli anni Ottanta e Novanta, Redford continua a scegliere ruoli di spessore, da ‘Il migliore’ (1984) a ‘La mia Africa’ (1985), fino a Havana (1990) e ‘In mezzo scorre il fiume’ (1992), che dirige lanciando la carriera di Brad Pitt. Nel 1993 un altro film di grande successo come ‘Proposta indecente’ con Demi Moore. Poi, nel 1998 è la volta de ‘L’uomo che sussurrava ai cavalli’, film che dirige e interpreta con enorme successo di pubblico.

Regista e premio Oscar

Parallelamente all’attività di attore, Redford si afferma come regista sensibile e raffinato. Il suo debutto dietro la macchina da presa, ‘Gente comune’ arriva già nel 1980 e ottiene un clamoroso successo di critica e gli vale l’Oscar alla regia e quello al miglior film. Seguono opere come Milagro (1988), Quiz Show (1994), candidato a 4 premi Oscar, La leggenda di Bagger Vance (2000) e La regola del silenzio (2012).

Premi e riconoscimenti

Nel corso della sua lunga carriera, interrotta solo nel 2018 con la decisione di lasciare il set, Robert Redford ha collezionato premi prestigiosi: dall’Oscar come miglior regista per Gente comune al Golden Globe nello stesso anno fino all’Oscar onorario alla carriera che arriva nel 2002. Per lui arrivano anche numerosi riconoscimenti alla carriera nei più importanti festival internazionali, oltre alla Presidential Medal of Freedom conferitagli da Barack Obama nel 2016.

Rispetto ai tanti ruoli che ha interpretato in una carriera lunga mezzo secolo avrebbe forse meritato qualche statuetta in più, ma lui stesso sembrava più attento a scegliere con cura i propri ruoli piuttosto che inseguire trofei. Attore, regista, produttore, ma anche fondatore del Sundance Institute e del Sundance Film Festival, Redford ha contribuito in modo decisivo a anche a promuovere il cinema indipendente. In totale, ha preso parte come attore a oltre 40 film, ai quali si aggiungono una decina di regie e numerosi lavori da produttore. Ma i freddi numeri, da soli, non possono raccontare la storia di un uomo che, come pochi, ha costruito un’idea di cinema elegante, impegnato e popolare allo stesso tempo.