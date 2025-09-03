Nolan e i suoi ‘scheletri’ in mare: il film Odyssey rischia di inquinare le Eolie

Roma, 3 settembre 2025 – Gli abitanti delle Eolie lanciano l’allarme: durante le riprese di Odyssey, a Lipari sarebbero rimasti sul fondo del mare oggetti di scena che rischiano di danneggiare l’ecosistema. La produzione promette verifiche, mentre ambientalisti e associazioni locali chiedono chiarezza e responsabilità.

Lo scandalo degli “scheletri” abbandonati

Il caso è esploso a pochi giorni dalla fine delle riprese di Odyssey, il nuovo film di Christopher Nolan, girato in parte nelle acque cristalline delle Eolie. Alcuni abitanti di Lipari hanno denunciato la presenza, sui fondali marini, di materiali scenici che riproducevano scheletri e relitti antichi. Quelli che avrebbero dovuto evocare la suggestione del mito omerico rischiano ora di diventare rifiuti pericolosi per l’ecosistema locale. Le immagini circolate online hanno alimentato polemiche e richieste di chiarimenti, trasformando una produzione cinematografica attesa come un evento in una potenziale emergenza ambientale.

La replica della produzione e le richieste degli ambientalisti

La casa di produzione ha assicurato che non vi è alcuna intenzione di lasciare residui nell’arcipelago e che sono in corso controlli per rimuovere eventuali materiali rimasti in mare. Ma per associazioni ambientaliste e cittadini il danno d’immagine è già fatto: un set internazionale che avrebbe dovuto valorizzare la bellezza delle Eolie si trova accusato di averle messe a rischio. Organizzazioni locali hanno sottolineato come i fondali dell’arcipelago siano delicatissimi e non possano essere trattati come scenografie usa e getta.

Un equilibrio fragile da proteggere

L’episodio riapre un dibattito più ampio sul rapporto tra cinema e luoghi naturali. Da un lato le grandi produzioni hollywoodiane portano visibilità e generano ricadute economiche importanti; dall’altro, se non gestite con attenzione, possono compromettere proprio quel patrimonio che scelgono di omaggiare. Le Eolie, già minacciate dall’overtourism e dai cambiamenti climatici, non possono essere messe a rischio da simili leggerezze. Per questo cittadini e ambientalisti chiedono che sia fatta chiarezza e che si definiscano regole più stringenti per chi sceglie di girare in contesti ambientali fragili.