Guardare i film di Hayao Miyazaki rende felici: lo dice la scienza

Uno studio sperimentale con oltre 500 studenti universitari rivela che guardare film di Hayao Miyazaki come ‘My Neighbor Totoro’ o ‘Kiki’s Delivery Service’, combinato con altre attività ricreative, favorisce un maggiore senso di calma, esplorazione e significato nella vita. L’effetto positivo si manifesta soprattutto quando i film evocano nostalgia, spingendo lo spettatore a ritrovare momenti semplici, emozioni autentiche e riflessioni profonde.

Lo studio che lo prova

La ricerca, condotta dall’Imperial College di Londra insieme alle università di Kyushu Sangyo e Georgia State, ha coinvolto 518 studenti post-laurea, che sono stati divisi in gruppi: alcuni hanno guardato i film dello Studio Ghibli, altri sono stati tenuti lontani dallo schermo per avere un termine di paragone. Lo studio ha dimostrato che guardare film come “Il Mio Vicino Totoro” o “Kiki - Consegne a Domicilio” ha aumentato significativamente i punteggi legati a felicità, senso di calma, esplorazione, ma anche competenza personale e significato nella vita.

Non è la prima volta che i film dello Studio Ghibli finiscono al centro dell’attenzione della comunità scientifica. Un’analisi pubblicata dall’Università di Reading nel 2022 ha mostrato come queste pellicole aiutino a rafforzare il legame degli spettatori con la natura, risvegliando un senso di responsabilità ambientale. Persino in ambito educativo, uno studio pubblicato nel 2020 ha dimostrato come i titoli Ghibli possano diventare strumenti didattici per affrontare temi complessi come l’inquinamento, l’identità e la rappresentazione di genere.

Perché i film di Miyazaki aiutano a sentirsi bene

Ci sono diverse ragioni che spiegano questo risultato. I film di Miyazaki sono ricchi di dettagli naturali, paesaggi rigogliosi, creature vivide, e mostrano un equilibrio delicato tra quotidianità e magia. Questo ricorda che la meraviglia può trovarsi nelle piccole cose: una passeggiata in mezzo alla natura, un momento di tranquillità, un dialogo sincero.

Inoltre la nostalgia verso spazi familiari già conosciuti, elemento centrale sempre presente nei film dello Studio Ghibli, amplifica questi effetti positivi, facendo sì che lo spettatore non solo guardi, ma avverta connessioni profonde con la storia. Lo studio mostra che chi guarda questi film si sente più calmo, con maggiore senso di esplorazione, e che questo contribuisce a un livello di felicità generale più alto.

Oltre la magia dello schermo

La ricerca dimostra che il cinema può avere un impatto reale sul benessere emotivo, soprattutto quando sa evocare nostalgia e meraviglia. I film di Miyazaki, con il loro linguaggio visivo unico e la capacità di raccontare la natura e i rapporti umani senza cinismo, diventano così strumenti di cura culturale. Non un semplice intrattenimento, ma un’esperienza che lascia tracce durature: guardare un film dello Studio Ghibli significa concedersi un momento di calma, riscoprire il valore delle piccole cose e sentirsi, almeno per un’ora e mezza, un po’ più felici.