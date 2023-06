Film della Marvel: ecco quali usciranno nei prossimi anni, la lista

Il Multiverso della Marvel è in continua espansione. Disney è in fatto costantemente al lavoro per massimizzare i profitti dalla saga degli amati supereroi e per sviluppare le loro storie intrecciandole grazie all’affascinante concetto dell’intersezione fra universi della quale, citando Dr Strange, “sappiamo ancora spaventosamente poco”.

A dire il vero, tuttavia, di quello che arriverà sappiamo già parecchio, e questo grazie soprattutto al più recente Comic Con 2022, il grande evento per tutti i nerd più incalliti che si è tenuto a luglio 2022 in quel di San Diego. In quell’occasione, infatti, il gigante dell’intrattenimento con sede a Burbank ha svelato tutto (o quasi?) quello che molto presto arriverà sul grande e sul piccolo schermo, comprese dunque le nuove serie tv di Disney+. Ecco dunque un riassunto con tutti i prodotti in arrivo. Di carne al fuoco ce n’è parecchia.

Le uscite della fase 5 e 6

Ogni periodo del MCU corrisponde ad una relativa fase: quelle in arrivo, la quinta (soprattutto) e la sesta, già sappiamo che saranno interamente dedicate al Multiverso. Ciò significa che, ancor più rispetto ai film precedenti, le vicende dei personaggi si intrecceranno su vari livelli di narrazione, permettendo infinite contaminazioni fra le loro storie. Si tratta di una scelta certamente interessante ma allo stesso tempo furba da parte del franchise, che in questo modo costringe in qualche modo gli spettatori a tornare più volte al cinema per ricomporre i pezzi, per avere un quadro più completo di ciò che accade e per comprendere le infinite citazioni sparse qua e là dai produttori. Se in un primo momento erano state confermate alcune date di uscita, tra l’altro, tutto è cambiato radicalmente con il recente sciopero degli sceneggiatori, da settimane in tumulto a Hollywood per migliori condizioni di lavoro. L’inflazione galoppante, com’è ovvio, necessita di un deciso adeguamento dei salari. Qui sotto, a proposito, trovate il calendario aggiornato e i dettagli a nostra disposizione sulle varie uscite.

Deadpool 3 - 3 maggio 2024

La pellicola vedrà ritornare Ryan Reynolds nei panni del supereroe più folle, spregiudicato e anche po’ volgare del MCU. Tra i dettagli già confermati per quanto riguarda la pellicola c’è il ritorno di Wolverine (Hugh Jackman), nonostante lo avessimo visto morire nel film ‘Logan - The Wolverine’ (proprio da elementi narrativi come questo nasce l’importanza dell’universo parallelo, evidentemente).

Captain America - Brave new world - 26 luglio 2024

Cambiamenti importanti per il supereroe, che da diverso tempo ormai non è più interpretato da Chris Evans (Steve Rogers) ma bensì da quello che è stato a lungo Falcon, ovvero l’attore Anthony Mackie. Le riprese della pellicola sono iniziate lo scorso 3 maggio ma le informazioni e le anticipazioni a riguardo sono già numerose. Sembra che la pellicola avrà i tratti di una vera e propria spy story (sulla scia del recente ‘Secret Invasion’) e potrebbe persino vedere il ritorno dell’organizzazione Hydra, che nei film precedenti è però rimasta orfana delle sue più importanti figure di spicco.

Thunderbolts - 30 dicembre 2024

Si tratta del primo vero prodotto del MCU già annunciato che non è un sequel di un’altra pellicola. Il film sarà incentrato, proprio come il relativo fumetto, su un gruppo di supercattivi assoldato dal Governo americano per una serie di pericolose missioni. In occasione dell’evento D23 è stato annunciato il cast del film (diretto da Jake Schreier) che includerà i personaggi di Yelena Belova (Florence Pugh), Red Guardian (David Harbour), Ghost (Hannah John-Kamen), Bucky Barnes (Sebastian Stan), U.S. Agent (Wyatt Russell) e Taskmaster (Olga Kurylenko) e Valentina Allegra de Fontaine (Julia Louis-Dreyfus).

Blade - 14 febbraio 2025

A ben 19 anni di distanza dal terzo capitolo della saga, torna l’ibrido vampiro-umano interpretato originariamente da Wesley Snipes, che per questa nuova pellicola lascerà però il testimone al premio Oscar Mahershala Ali.

I Fantastici 4 - 2 maggio 2025

Il gruppo di supereroi che di recente abbiamo visto in ‘Dr Strange and the Multiverse of madness’ fa il suo ritorno per quella che è stata anticipata come una “avventura cosmica”. Mistero sul cast, che però potrebbe essere annunciato in maniera ufficiale in occasione del Comic Con di luglio 2023. Si vocifera, per ora, che Adam Driver interpreterà Reed Richards / Mr. Fantastic, che Margot Robbie sarà Susan Storm / La Donna Invisibile, che Paul Mescal sarà Johnny Storm / La Torcia Umana e infine che Daveed Diggs sarà Ben Grimm / la Cosa.

I nuovi due film degli Avengers

Scontato dire che i fan del MCU attendono con particolare impazienza i due nuovi capitoli dedicati agli Avengers, intitolati rispettivamente ‘The Kang Dynasty’ (in uscita il 1° maggio 2026) e ‘Secret Wars’ (7 maggio 2027). Si tratta, va ricordato, dei primi due prodotti della sesta fase del Marvel Cinematic Universe. Il primo prende il nome da una saga a fumetti del 2001 dove un supercriminale faceva un viaggio nel tempo dal 30° secolo per conquistare il pianeta Terra. Il secondo ha un titolo che ricorda il crossover in fumetto del 2015: se la trama fosse rispettata, assisteremo ad un film dove tutte le dimensioni alternative all’universo Marvel principale sono state cancellate.

Le nuove serie

L’MCU si svilupperà ulteriormente nei prossimi anni anche a partire da una serie di prodotti seriali che complicheranno ulteriormente il lavoro a chi vorrà stare dietro a tutte le uscite, per non perdere il filo logico delle avventure dei propri supereroi preferiti. Non c’è dubbio che la più attesa sia ‘Agatha - Coven of Chaos’, lo spinoff dello straordinario ‘Wandavision’ con protagonista la perfida strega Agatha Harkness/Kathryn Hahn. Voci di corridoio hanno tra l’altro anticipato che sul set della serie sia stato girato anche un altro special di Halloween incentrato sul personaggio di Mefisto. Ci sono inoltre in lavorazione almeno altri due spin-off: il primo è ‘Echo’, ispirato alla storia dell’arciere ‘Hawkeye’, mentre il secondo è ‘Ironheart’, che svilupperà nuovi scenari a partire dalla storia di ‘Black Panther’ e dell’immaginario territorio africano del Wakanda. Proprio alla luce dei già citati ritardi di produzione non è possibile almeno per il momento fornire maggiori indicazioni rispetto alle date di uscita di questi ultimi prodotti su Disney+.