Hiroshima e Nagasaki 80 anni dopo: 10 film per non dimenticare

Milano, 6 agosto 2025 – In questi giorni (dal 6 al 9 agosto) ricorre l’80esimo anniversario dei bombardamenti atomici di Hiroshima e Nagasaki, una delle pagine più oscure del Novecento. Il cinema, in tutte le sue forme, ha cercato di raccontare, elaborare o riflettere sull’evento e sulla minaccia nucleare. Dai drammi storici ai documentari, dalle opere d’animazione ai film satirici, ecco undici titoli che ci aiutano a guardare in faccia la storia, a comprendere il presente e a non smettere di porci domande sul futuro.

Il film 'Oppenheimer'

1. Il dottor Stranamore – Ovvero: come imparai a non preoccuparmi e ad amare la bomba (Dr. Strangelove or: How I Learned to Stop Worrying and Love the Bomb, 1964)

Diretto da Stanley Kubrick, è una satira pungente sulla Guerra Fredda e sulla logica autodistruttiva della deterrenza nucleare. Pur non trattando direttamente Hiroshima e Nagasaki, il film evidenzia l’assurdità di un conflitto atomico globale, mescolando comicità nera e tensione geopolitica. La scena del Generale Kong che sceglie di cavalcare la bomba è uno dei massimi esempi di satira cinematografica e mostra come, oggi come ieri, siamo in balia di tanti Dr Stranamore.

2. Barefoot Gen (Hadashi no Gen, 1983)

Anime tratto dal manga autobiografico di Keiji Nakazawa, che da bambino sopravvisse alla bomba su Hiroshima. Attraverso lo sguardo di Gen, un ragazzino costretto a fare i conti con la morte e la devastazione, il film mostra in modo diretto e senza edulcorazioni le conseguenze fisiche e psicologiche dell’attacco. Una delle opere più dure mai realizzate in animazione.

3. Rapsodia in agosto (Rhapsody in August, 1991)

Akira Kurosawa porta sullo schermo la storia di una nonna sopravvissuta al bombardamento, che accoglie i nipoti americani. Attraverso dialoghi e ricordi, il film riflette sul silenzio intergenerazionale e sulla difficoltà di tramandare un trauma così immenso in una società che tende a rimuoverlo. La protagonista Kane, un’anziana che vive ormai ai margini della società, racconta ai ragazzi la tragedia del 9 agosto 1945, giorno in cui la bomba atomica distrusse Nagasaki e uccise suo marito, maestro di scuola. Spinti dalla curiosità, i nipoti visitano i luoghi evocati nei suoi racconti: il “parco della rimembranza” sorto sul punto dell’esplosione, la scuola ricostruita e un unico, toccante relitto dell’atomica – una struttura metallica contorta di un gioco per bambini, conservata da ex-allievi sopravvissuti che curano un’aiuola in memoria dei compagni scomparsi.

4. Hiroshima (1995)

Diretto da Roger Spottiswoode e Koreyoshi Kurahara, Hiroshima è una coproduzione giapponese-canadese realizzata per la televisione. Racconta sia il processo decisionale politico e militare negli Stati Uniti che portò all’uso della bomba atomica, sia le conseguenze sul Giappone, in particolare su Hiroshima.

Un’opera imponente per durata (oltre tre ore) e per la capacità di intrecciare la grande storia del bombardamento con le tante microstorie individuali di coloro che hanno vissuto quei terribili momenti.

5. White Light/Black Rain (2007)

Documentario Hbo diretto da Steven Okazaki. Alterna interviste a sopravvissuti giapponesi e a ex militari americani, riportando con forza la voce di chi ha vissuto in prima persona l’orrore atomico. È una delle testimonianze audiovisive più complete e toccanti disponibili.

6. Little Boy (2015)

Little Boy è un film statunitense che racconta la Seconda guerra mondiale attraverso gli occhi di un bambino, intrecciando la storia della bomba con un racconto di fede e speranza. Il film ha ricevuto anche diverse critiche per una rappresentazione troppo edulcorata e per l’uso della tragedia come sfondo narrativo secondario.

7. USS Indianapolis: Men of Courage (2016)

Racconta il drammatico affondamento dell’incrociatore USS Indianapolis, avvenuto subito dopo la consegna delle componenti per la bomba atomica. Non parla direttamente di Hiroshima, ma è legato al contesto storico della missione Enola Gay e alla corsa verso la fine della guerra.

8. In This Corner of the World (2016)

Anime di Sunao Katabuchi ambientato a Hiroshima durante la guerra e nei mesi successivi. Segue Suzu, una giovane donna che affronta privazioni, lutti e bombardamenti, trovando comunque la forza di vivere. Lo stile delicato contrasta con la durezza degli eventi.

9. Oppenheimer (2023)

Il biopic di Christopher Nolan racconta l’ascesa e le contraddizioni di J. Robert Oppenheimer, direttore del Progetto Manhattan.

L’opera esplora temi come la responsabilità etica della scienza, il rapporto tra politica e ricerca e la fragilità della reputazione pubblica in tempi di guerra fredda. Pur non mostrando direttamente le conseguenze umane delle bombe, la scelta narrativa si concentra sull’angoscia interiore del protagonista, amplificata dalla colonna sonora di Ludwig Göransson e dall’uso di effetti visivi quasi totalmente privi di CGI.

L’assenza di immagini esplicite di Hiroshima e Nagasaki ha suscitato reazioni contrastanti, soprattutto in Giappone, dove alcuni sopravvissuti (hibakusha) hanno ritenuto la prospettiva troppo centrata sul lato statunitense della vicenda. Al tempo stesso, il film è stato lodato per la capacità di rendere tangibile la tensione morale e politica che circondò la nascita dell’era nucleare.

10. Ghosts of Hiroshima (in sviluppo)

Annunciato da James Cameron, promette di raccontare Hiroshima attraverso un approccio realistico e viscerale, basato su testimonianze di sopravvissuti e su ricerche forensi. Potrebbe diventare uno dei film più diretti mai realizzati sull’argomento anche perché le prime dichiarazioni della produzione parlano di un’opera dura, immersiva e storicamente documentata, che intende restituire il punto di vista giapponese in modo diretto, evitando qualsiasi abbellimento narrativo. Cameron ha sottolineato di voler realizzare un film capace di far immergere totalmente lo spettatore in quel terribile contesto, pensando anche di girare il film interamente in 3D.