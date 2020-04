L'omicidio di Maurizio Gucci

Il film di Ridley Scott

A proposito di 'The Last Duel'

La pandemia da Coronavirus ha costretto Ridley Scott a interrompere le riprese del film 'The Last Duel', ma questo non gli ha impedito di continuare a lavorare a un altro progetto, che è preproduzione e dunque non risente troppo delle norme sanitarie imposte dalle autorità per contenere il contagio. Si tratta di un crime movie che racconterà l'omicidio di Maurizio Gucci,. Secondo quanto rivelato dal magazine statunitense Hollywood Reporter, Lady Gaga è vicinissima dall'essere scritturata per il ruolo di Patrizia Reggiani, ex moglie della vittima.La storia vera racconta dell'imprenditore Maurizio, classe 1948, presidente della casa di moda e nipote del fondatore Guccio Gucci. La mattina del 27 marzo 1995 un uomo lo segue nell'androne di un palazzo, gli spara alle spalle e lo finisce con. Le indagini della polizia iniziano prendendo in considerazione le ipotesi più varie, ma presto si concentrano su quella che si rivelerà la pista giusta.Dopo una serie di interrogatori, rivelazioni, intercettazioni e colpi di scena, si scopre l'identità dell'assassino, del suo complice che l'aspettava in auto per favorirne la fuga, degli intermediari e soprattutto della mandante: l'ex moglie, da tempo inviperita per il divorzio che aveva dovuto subire.La sceneggiatura del film è stata scritta da Roberto Bentivegna, nato a Londra da genitori italiani e al suo esordio lungo dopo una serie di cortometraggi. Bentivegna ha lavorato a partire dal libro di Sara Gay Forden 'The House Of Gucci: A Sensational Story Of Murder, Madness, Glamour And Greed'.Ridley Scott sta lavorando alla definizione del cast, che appunto potrebbe comprendere, e al lavoro di preproduzione, in particolare alla definizione del piano delle riprese e all'individuazione delle location. Probabilmente la produzione vera e propria, quella cioè che prevede la presenza di decine di persone su un set e che non può essere fatta fino a che permane lo stato d'emergenza da Coronavirus, inizierà una volta che le riprese di 'The Last Duel' saranno ricominciate e portate a termine.'The Last Duel' è un dramma storico che racconta quello che viene consideratocombattuto in Francia, cioè l'ultima volta che una disputa è stata decisa armi in pugno, dando per acquisito che la morte sarebbe toccata per giudizio divino alla persona in torto. Nel caso specifico il combattimento si tenne il 29 dicembre 1386, tra il cavaliere Jean de Carrouges (interpretato da Matt Damon) e il futuro cavaliere Jacques Le Gris (Adam Driver), accusato dal primo di avere stuprato sua moglie.Al momento l'uscita di 'The Last Duel' è prevista per gennaio del 2021, mentre 'Gucci' dovrebbe arrivare a fine novembre dello stesso anno. Sempre che si riesca a gestire la pandemia e che la macchina del cinema possa ripartire a spron battuto.