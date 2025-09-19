Scorsese e DiCaprio di nuovo insieme: in arrivo ‘What Happens At Night’ con Jennifer Lawrence

Di nuovo insieme: Martin Scorsese e Leonardo DiCaprio non si fermano mai. Dopo i tanti progetti già annunciati, dal thriller ‘The Devil In The White City’ al dramma navale The Wager, passando per il biopic presidenziale su Roosevelt e un crime hawaiano con Dwayne Johnson, il leggendario regista e la sua star prediletta hanno in cantiera un altro progetto. Scopriamo di più.

Un viaggio gotico tra le ‘cose che succedono la notte’

Secondo quanto riportato da Deadline, il prossimo film di Scorsese sarà l’adattamento di ‘Cosa che succedono la notte’ (titolo originale ‘What Happens At Night’), romanzo gotico di Peter Cameron. Accanto a DiCaprio ci sarà l’attrice premio Oscar Jennifer Lawrence. Il progetto, prodotto da Apple Original in collaborazione con StudioCanal, potrebbe entrare in produzione già a gennaio. La sceneggiatura porta la firma di Patrick Marber (Notes On A Scandal), e promette di riportare Scorsese e DiCaprio su terreni affini a quelli di ‘Shutter Island’ fra atmosfere ambigue, tensione psicologica e zone d’ombra della mente.

La trama

La storia ruota attorno a una coppia sposata (DiCaprio e Lawrence) in viaggio verso l’Europa per adottare un bambino. Una volta arrivati in hotel, però, i due si imbattono in una galleria di personaggi eccentrici e inquietanti tra cui una cantante fuori dagli schemi, un uomo d’affari corrotto e un guaritore carismatico che finiranno per minare il loro equilibrio e la loro relazione. Al momento non si conoscono altri dettagli sul cast, ma l’attesa è già altissima: DiCaprio è reduce dai consensi ottenuti con One Battle After Another di Paul Thomas Anderson, mentre Lawrence sta conquistando i festival internazionali con Die My Love di Lynne Ramsay. Con Scorsese dietro la macchina da presa, la coppia di star promette scintille in quello che si preannuncia come uno dei titoli più affascinanti del prossimo anno.

Il libro di Peter Cameron che ha ispirato Scorsese

In questo testo, uscito negli States nel 2021 e pubblicato in Italia l’anno seguente da Adelphi, Peter Cameron conduce il lettore in un viaggio inquietante, sospeso tra realtà e allucinazione. L’autore è riuscito a costruire un romanzo sull’amore, la perdita e la difficoltà di affidarsi all’altro, muovendosi in una dimensione quasi onirica. ‘Cose che succedono la notte’ non offre risposte, ma invita a lasciarsi smarrire in un paesaggio emotivo in cui ogni incontro sembra preludere a una rivelazione oscura. È letteratura che interroga e affascina, sospesa tra incubo e poesia. In che modo un maestro come Scorsese (che recentemente ha ricevuto anche un premio alla carriera a Taromina) riuscirà a ricreare questo difficile equilibrio regalando il suo tocco? Per scoprirlo servirà ancora un po’ di pazienza.