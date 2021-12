Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane in occasione del weekend del 17-19 dicembre. A seguire ci sono anche le uscite del ponte dell'Immacolata, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 2 dicembre (si può ancora vedere, per esempio, 'Cry Macho').





SPIDER-MAN - NO WAY HOME (dal 15 dicembre)

Regia: Jon Watts / Cast: Tom Holland, Zendaya, Benedict Cumberbatch



A causa di un incantesimo rovinato, Spider-Man si ritrova costretto ad affrontare i super cattivi provenienti da altri universi dell'Uomo Ragno, che in teoria dovrebbero restare paralleli, ma che invece si sovrappongono. 'Spider-Man: No Way Home' è il film più atteso tra quelli della fase 4 dell'universo cinematografico Marvel: le aspettative sono state ripagate con uno spettacolo maestoso, che ha conquistato recensioni più che positive.



DIABOLIK (dal 16 dicembre)









DIABOLIK (dal 16 dicembre)

Regia: Manetti bros / Cast: Luca Marinelli, Miriam Leone, Valerio Mastandrea



L'imprendibile criminale Diabolik decide di rubare un preziosissimo diamante appartenente alla ricca ereditiera Eva Kant, ma la polizia ha un piano per catturarlo. 'Diabolik' porta su grande schermo l'omonimo fumetto inventato dalle sorelle Giussani: la critica si è divisa sulla riuscita dell'operazione, soprattutto per il suo tono freddo e programmatico.



HOUSE OF GUCCI (dal 16 dicembre)









HOUSE OF GUCCI (dal 16 dicembre)

Regia: Ridley Scott / Cast: Lady Gaga, Adam Driver, Al Pacino



Alla fine degli anni Settanta la giovane Patrizia Reggiani seduce e sposa Maurizio Gucci, erede del 50% della casa di moda di famiglia: il matrimonio non è gradito al padre di lui e da qui inizia un complesso gioco di potere e ambizione per il controllo dell'impero Gucci, che di suo sta attraversando un periodo di difficoltà. 'House of Gucci' porta su grande schermo un celebre caso di cronaca italiana, adottando toni drammatici e camp: due poli che non sempre si conciliano alla perfezione.



CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (dal 16 dicembre)









CHI HA INCASTRATO BABBO NATALE? (dal 16 dicembre)

Regia: Alessandro Siani / Cast: Alessandro Siani, Christian De Sica, Diletta Leotta



Babbo Natale è in crisi perché la sua fabbrica non produce i regali tecnologici che tutti i bambini vogliono, mentre la tecnologica Wonderfast preferirebbe che l'impresa di Babbo fallisse in modo da eliminare un fastidioso concorrente: con l'aiuto di un elfo traditore, la Wonderfast manda in Lapponia un truffatore napoletano, che confeziona fregature, sperando che ciò affossi il rivale. 'Chi ha incastrato Babbo Natale' è una commedia leggera, che si avvantaggia della verve comica di Siani e De Sica, ma che non ha una sceneggiatura al loro livello.









ONE SECOND (dal 16 dicembre)

Regia: Zhang Yimou / Cast: Zhang Yi, Wei Fan, Liu Haocun



In Cina, negli anni della Rivoluzione culturale, un uomo fugge da un campo di lavoro per assistere a uno spettacolo di cinema itinerante e potere vedere, per un attimo, la figlia che compare in un cinegiornale e che l'ha ripudiato dopo l'arresto: ma una giovane orfana vagabonda ruba la pellicola per fabbricare una lampada. 'One Second' ha avuto problemi in post produzione, presumibilmente per interventi di censura sul racconto della povertà in Cina: ciò che rimane è un omaggio sentito al cinema, splendidamente realizzato da uno dei maggiori autori viventi.









MOLLO TUTTO E APRO UN CHIRINGUITO (dal 7 dicembre)

Regia: Pietro Belfiore, Davide Bonacina, Andrea Fadenti, Andrea Mazzarella, Davide Rossi / Cast: Germano Lanzoni, Valerio Airò, Benito Urgu



Il manager rampante di una grande multinazionale va in crisi dopo che l'affare della vita gli sfuma tra le dita: in cerca di novità investe in un ciringuito in Sardegna, ma l'affare si rivela una fregatura. 'Mollo tutto e apro un chiringuito' è una commedia di grana grossa, che sfrutta il personaggio del Milanese Imbruttito, diventato celebre grazie a una serie di brevi clip su YouTube, ma che fatica a reggere il respiro di un lungometraggio.









DON'T LOOK UP (dall'8 dicembre)

Regia: Adam McKay / Cast: Leonardo DiCaprio, Jennifer Lawrence, Meryl Streep



Due scienziati di basso livello si imbarcano in un colossale tour mediatico per avvertire il mondo che un'enorme cometa sta per colpire la Terra e annienterà la vita così come la conosciamo: il loro grido d'allarme cade però nel vuoto. 'Don't Look Up' è una commedia agrodolce e satirica, che si avvantaggia di un cast di superstar e intende mettere alla berlina la nostra incapacità di intervenire seriamente sulla crisi climatica in atto. Il film esce al cinema in alcune sale selezionate, prima di arrivare in streaming su Netflix a partire dal 24 dicembre.









NOWHERE SPECIAL - UNA STORIA D'AMORE (dall'8 dicembre)

Regia: Uberto Pasolini / Cast: James Norton, Daniel Lamont, Eileen O'Higgins



Dopo che la compagna li ha lasciati, un uomo cresce il figlio di quattro anni dedicandosi anima e corpo alla sua educazione: quando però i medici gli pronosticano pochi mesi di vita, è costretto a trovare la giusta famiglia alla quale affidare il bambino. 'Nowhere Special - Una storia d'amore' è un dramma sentimentale che è stato recensito molto bene, grazie soprattutto a un ottimo protagonista e alla mano ferma e sensibile di Uberto Pasolini.









SULL'ISOLA DI BERGMAN (dal 7 dicembre)

Regia: Mia Hansen-Love / Cast: Vicky Krieps, Tim Roth, Mia Wasikowska



Una coppia di cineasti statunitensi si trasferisce per l'estate nell'isola dove visse e lavorò il grande Ingmar Bergman: ognuno intende lavorare alla propria sceneggiatura, ma non tutto gira alla perfezione a causa di una crisi creativa, di malinconie e di qualche sogno rimasto nel cassetto. 'Sull'isola di Bergman' è un film che parla di romanticismo e creatività, e che lo fa tanto bene da avere guadagnato il plauso della critica internazionale.





