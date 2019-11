© Riproduzione riservata

Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 15-17 novembre. A seguire ci sono anche le uscite del 7, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 31 ottobre (si possono ancora vedere, per esempio, 'Terminator - Destino oscuro' e 'La famiglia Addams').Regia: Christian De Sica / Cast: Christian De Sica, Carlo Buccirosso, Gian Marco TognazziTre fratelli squattrinati si inventano un lavoro come acchiappa fantasmi, ma in un secondo momento scoprono che gli spiriti esistono sul serio e che una minaccia incombe sulla città di Napoli. 'Sono solo fantasmi' mescola commedia e horror in modo non sempre efficace, ma conservando una certa tenuta.Regia: James Mangold / Cast: Matt Damon, Christian Bale, Jon BernthalIn vista della 24 ore di Le Mans del 1966, Henry Ford II dese di costruire un'auto da corsa in grado di porre fine al dominio quinquennale della Ferrari: all'ingegnere Caroll Shelby e al pilota Ken Miles spettò il compito di compiere l'impresa. 'Le Mans '66 - La grande sfida' racconta una vicenda realmente accaduta e ha conquistato l'apprezzamento del pubblico e della critica statunitensi.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Ruben Fleischer / Cast: Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Abigail Breslin, Emma StoneDieci anni dopo i fatti raccontati nel primo film, i nostri eroi hanno preso dimora presso la Casa Bianca e scoprono che due sfide li attendono: super zombi difficili da uccidere e relazioni interne alla loro "famiglia" ardue da gestire. 'Zombieland - Doppio colpo' è una commedia d'azione e un sequel: manca la freschezza originale, ma nel complesso lo spettacolo è assicurato.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Robert Rodriguez e Kelly AsburyUn gruppo di pupazzi imperfetti decide di farsi valere contro bambole votate all'assoluta perfezione esteriore: l'obiettivo finale è trovare un bambino o una bambina da amare e dalla quale essere amati. 'Pupazzi alla riscossa' è una commedia dall'evidente messaggio edificante, ma anche con una trama piuttosto prevedibile e scontata, che potrebbe dispiacere agli spettatori più grandi.Regia: Guillaume Maidatchevsky'Ailo - Un'avventura tra i ghiacci' è un documentario che racconta la storia di un cucciolo di renna nel corso di sedici mesi. Attraversando quattro stagioni scopriamo come cresce, quali pericoli incontra e quali vicissitudini affronta. La voce narrante dell'edizione italiana è quella di Fabio Volo.Regia: Vincenzo Alfieri / Cast: Fabio De Luigi, Edoardo Leo, Giampaolo MorelliAlcune persone qualunque, abbruttite dalle frustrazioni quotidiane, decidono di compiere una rapina per risolvere i loro problemi. 'Gli uomini d'oro' racconta una storia realmente accaduta adottando i toni del thriller agrodolce e confezionando un film molto riuscito: la critica italiana sta lodando il talento del regista e sceneggiatore Vincenzo Alfieri.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Lorenzo MattottiUn branco di orsi lascia le montagne di Sicilia e scende a valle in cerca di cibo e anche del figlio del loro re, catturato tempo prima da alcuni cacciatori: il confronto con gli esseri umani non sarà affatto semplice. 'La famosa invasione degli orsi in Sicilia' è un film d'animazione che adatta in maniera più che convincente l'omonimo romanzo di Dino Buzzati.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Bong Joon-ho / Cast: Song Kang-ho, Sun-kyun Lee, Yeo-jeong JoGrazie a qualche sotterfugio e a molta furbizia, una famiglia povera riesce a farsi assumere presso la casa di una famiglia ricchissima, portando a conseguenze del tutto inaspettate. 'Parasite' è una straordinaria commedia agrodolce, salutata con entusiasmo dalla critica e vincitrice della Palma d'Oro al Festival di Cannes 2019. Molti sostengono sia il miglior film dell'anno.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Lorene Scafaria / Cast: Jennifer Lopez, Constance Wu, Lili ReinhartColpite duramente dalle conseguenze della crisi finanziaria del 2008, alcune spogliarelliste si alleano per sedurre e derubare i loro ricchi clienti, in larga parte intermediatori dell'alta finanza. 'Le ragazze di Wall Street' è un crime/drama ispirato a una storia vera e dominato dalla presenza di Jennifer Lopez, che regala la sua migliore performance in carriera.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Edward Norton / Cast: Edward Norton, Bruce Willis, Gugu Mbatha-RawNella Brooklyn degli anni Cinquanta, un investigatore affetto da sindrome di Tourette cerca di scoprire chi ha ucciso il proprio mentore e amico: dovrà rimestare nel torbido e correre rischi enormi. 'Motherless Brooklyn - I segreti di una città' è un noir che porta su grande schermo il romanzo di Jonathan Lethem: la durata è eccessiva, 144 minuti, ma ci sono sprazzi di qualità.Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento Regia: Martin Scorsese / Cast: Robert De Niro, Al Pacino, Joe PesciUn sicario al soldo della mafia, veterano della seconda guerra mondiale, ripercorre la sua vita e il suo coinvolgimento in alcuni dei fatti criminali che hanno forgiato la storia degli Stati Uniti. 'The Irishman' è un film drammatico, che racconta eventi realmente accaduti ed è stato accolto con toni trionfali. È stato distribuito in alcune sale selezionate prima di approdare su Netflix, il 27 novembre.Regia: Simon Curtis / Cast: Kevin Costner, Milo Ventimiglia, Amanda SeyfriedUn cane racconta la vita del proprio padrone, un pilota di auto da corsa, e scopre che le qualità necessarie a guidare in pista possono tornare utili anche al di fuori dell'abitacolo, per affrontare le sfide di tutti i giorni. 'Attraverso i miei occhi' è un film agrodolce che potrebbe piacere agli amanti dei cani, purché chiudano un occhio sul fatto che è sdolcinato e un po' ricattatorio.Regia: Nicolas Bedos / Cast: Daniel Auteuil, Guillaume Canet, Doria TillierUn sessantenne, con un matrimonio in crisi, riceve l'opportunità di ricreare su un set un determinato periodo storico e sceglie il momento nel quale si è innamorato della futura moglie. Dopo avere combinato un grosso guaio, che ha causato enormi danni alla propria colonia subacquea, un gruppo di pesciolini affronta un lungo viaggio nel tentativo di risolvere la questione. 'Deep - Un'avventura in fondo al mare' è una commedia d'animazione non particolarmente brillante, ma capace di intrattenere gli spettatori più piccoli.