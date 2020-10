Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane l'8 ottobre e che rappresentano le novità per il weekend del 10-11. A seguire trovi anche le uscite di settimana scorsa, mentre devi cliccare qui per vedere quelle del 24 settembre (per esempio, in sala ci sono ancora 'Padrenostro' e 'Il giorno sbagliato').

LASCIAMI ANDARE (dall'8 ottobre)

Regia: Stefano Mordini / Cast: Stefano Accorsi, Valeria Golino, Maya Sansa

La serenità di una coppia, in attesa del primo figlio, viene rotta quando torna a galla un trauma sepolto nel passato di lui e riguardante un figlio morto avuto da una precedente relazione: una donna sostiene infatti di sentire la presenza del bambino. 'Lasciami andare' è un dramma ed è stato il film di chiusura del Festival di Venezia 2020: la critica presente ha sentenziato che regia e interpretazioni sono solide, ma la sceneggiatura non è all'altezza.

Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









GREENLAND (dall'8 ottobre)

Regia: Ric Roman Waugh / Cast: Gerard Butler, Morena Baccarin, Roger Dale Floyd

Quando i frammenti di una cometa cominciano a precipitare sulla Terra, causando danni immensi, un uomo tenta di portare in salvo la propria famiglia, facendo anche i conti con la necessità di recuperare il rapporto con la moglie. 'Greenland' è un disaster movie che si divide fra scene di distruzione e sviluppo delle dinamiche famigliari: non è particolarmente originale, ma si lascia guardare (il trailer porta ancora la vecchia data di distribuzione, quella decisa prima degli assestamenti prodotti dalla pandemia di Coronavirus).

Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









DIVORZIO A LAS VEGAS (dall'8 ottobre)

Regia: Umberto Riccioni Carteni / Cast: Giampaolo Morelli, Andrea Delogu, Ricky Memphis

Elena intende convolare a nozze con un uomo ricco e geniale, ma vent'anni prima, durante una vacanza pazza in Nevada, si è sposata con un coetaneo che poi non ha più rivisto: per coronare il suo sogno d'amore deve ottenere il divorzio, sempre che lo desideri davvero. 'Divorzio a Las Vegas' è una commedia romantica non particolarmente originale, ma con una certa efficacia.









UN DIVANO A TUNISI (dall'8 ottobre)

Regia: Manele Labidi Labbé / Cast: Golshifteh Farahani, Majd Mastoura Mastoura, Aisha Ben Miled

Selma è una donna indipendente, che ha studiato a Parigi e torna in patria, la Tunisia, per aprire uno studio di psicanalisi: nonostante la Primavera Araba, però, molte cose sono ancora complicate. 'Un divano a Tunisi' è una commedia franco-tunisina che ha fatto il giro dei Festival mondiali nel 2019 (è arrivata anche a Venezia) raccogliendo un buon riscontro di pubblico e critica.









CREATORS - THE PAST (dall'8 ottobre)

Regia: Piergiuseppe Zaia / Cast: William Shatner, Gérard Depardieu, Bruce Payne



In occasione di un eccezionale allineamento di pianeti, gli otto membri del consiglio galattico si riuniscono per riportare equilibrio nell'universo: quando un preziosissimo artefatto viene perso, con il rischio di alterare la vita sulla Terra, inizia una corsa contro il tempo per ritrovarlo. 'Creators - The Past' è il primo capitolo di una trilogia molto ambiziosa, che punta a rinverdire i fasti del cinema di fantascienza italiano.









PARADISE - UNA NUOVA VITA (dall'8 ottobre)

Regia: Davide Del Degan / Cast: Vincenzo Nemolato, Giovanni Calcagno, Branko Zavrsan



Un venditore di granite siciliano testimonia contro un sicario della mafia e, inserito nel programma di protezione dei testimoni, viene mandato in uno sperduto paesino del Friuli: il successivo arrivo di un conterraneo avvia sospetti e timori. 'Paradise - Una nuova vita' è una commedia stralunata che si mantiene in equilibrio tra comico e drammatico: non tutto gira alla perfezione, ma il risultato complessivo è buono.









LACCI (dal 30 settembre)

Regia: Daniele Luchetti / Cast: Alba Rohrwacher, Luigi Lo Cascio, Laura Morante



Un uomo confida alla moglie di averla tradita: trent'anni più tardi il matrimonio è ancora in piedi, ma si è trasformato in una sorta di gabbia che non lascia scampo. 'Lacci' è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Domenico Starnone ed è stato il film d'apertura del Festival di Venezia 2020: la critica è rimasta tiepida.



Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









BURRACO FATALE (dall'1 ottobre)

Regia: Giuliana Gamba / Cast: Claudia Gerini, Angela Finocchiaro, Paola Minaccioni, Caterina Guzzanti



Quattro amiche, appassionate giocatrici di burraco, si preparano a competere in un torneo nazionale: le loro vite private sono meno entusiasmanti, quasi mortifere, fino a quando l'amore non ci mette lo zampino. 'Burraco fatale' è una commedia al femminile: ha una premessa interessante, ma uno sviluppo con poca energia.









PARADISE HILLS (dall'1 ottobre)

Regia: Alice Waddington / Cast: Emma Roberts, Danielle Macdonald, Awkwafina



Una giovane donna si risveglia su un'isola lussureggiante, dove partecipa suo malgrado a un programma di rieducazione volto a farla diventare una moglie devota e servizievole. 'Paradise Hills' è il convincente esordio della spagnola Alice Waddington, che mescola fantascienza, fantasy e thriller per confezionare una metafora sul femminismo e sulle costrizioni della nostra società. Non tutto gira alla perfezione, ma c'è qualità.









IL PROCESSO AI CHICAGO 7 (dall'1 ottobre)

Regia: Aaron Sorkin / Cast: Sacha Baron Cohen, Joseph Gordon-Levitt, Frank Langella



Stati Uniti, anno 1968: numerosi attivisti della controcultura si recano a Chicago per protestare nel corso della convention dei Democratici e sette di loro vengono messi sotto processo con l'esplicita volontà di comminare una pena esemplare, poco importa che sia meritata. 'Il processo ai Chicago 7' è un legal drama che drammatizza fatti realmente accaduti e che è stato accolto piuttosto bene dalla critica internazionale. Esce in una manciata di sale in attesa dell'inserimento nel catalogo di Netflix, il 16 ottobre.









ROUBAIX, UNE LUMIÈRE (dall'1 ottobre)

Regia: Arnaud Desplechin / Cast: Roschdy Zem, Léa Seydoux, Sara Forestier



La notte di Natale il commissario capo della polizia di Roubaix e una recluta appena arrivata in città devono affrontare il caso di un'anziana signora uccisa: i sospetti cadono su due giovani e alcolizzate vicine di casa. 'Roubaix, une lumière' è un poliziesco esistenziale: presentato in concorso al Festival di Cannes 2019, è stato accolto favorevolmente dalla critica, ma senza entusiasmi.









Leggi anche:

- The Show, guarda il trailer del film scritto da Alan Moore

- The 355, il trailer del film con le migliori spie donne al mondo

- We Are Who We Are, esce su Sky la serie TV di Luca Guadagnino