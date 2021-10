Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane in occasione del weekend dell'8-10 ottobre. A seguire ci sono anche le uscite del 30 settembre, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 23 (si possono ancora vedere, per esempio, 'Tre piani' di Nanni Moretti e 'Space Jam - New Legends').





LA SCUOLA CATTOLICA (dal 7 ottobre)

Regia: Stefano Mordini / Cast: Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca



Settembre 1975: tre giovani della Roma bene rapiscono, torturano e violentano due ragazze dei quartieri popolari, rendendosi responsabili del delitto del Circeo, pagina di cronaca che sconvolse l'opinione pubblica di allora. 'La scuola cattolica' è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega: la critica ha sentenziato che non è pienamente riuscito, soprattutto perché non va a fondo di alcune dinamiche e trascura la dimensione specificamente politica della vicenda.



Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA (dal 7 ottobre)

Regia: Tom McGrath



I due bimbi di un tempo sono cresciuti e si vedono raramente, ma una nuova emergenza globale (un cattivo che intende fare diventare malvagi i bambini) li costringe a tornare in azione, complice una nuova baby boss e una pozione che li fa ringiovanire per 48 ore. 'Baby Boss 2 - Affari di famiglia' ripropone la ricetta che aveva portato al successo il film precedente: il sequel non spicca per originalità o inventiva, ma diverte e intrattiene il giusto.



Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









IL MATERIALE EMOTIVO (dal 7 ottobre)

Regia: Sergio Castellitto / Cast: Bérénice Bejo, Sergio Castellitto, Matilda De Angelis



Un libraio conduce una vita tranquilla, diviso fra l'amore per i libri e quello per la figlia costretta a casa da un incidente avvenuto qualche anno prima: una donna vitale, esuberante e scombinata irrompe nella sua vita facendogli riscoprire emozioni sepolte. 'Il materiale emotivo' è stato recensito dalla critica italiana in modo poco convinto, a causa di un'eleganza formale che è sembrata figlia di un esercizio di stile, piuttosto che di un afflato poetico e ispirato.









CON TUTTO IL CUORE (dal 7 ottobre)

Regia: Vincenzo Salemme / Cast: Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio



Un professore di liceo, uomo perbene, subisce il trapianto di un cuore che proviene da un delinquente morto ammazzato: la madre del defunto vuole che il ricevente faccia vendetta e questo crea non poche complicazioni. 'Con tutto il cuore' è una commedia leggera, che porta su grande schermo l'omonimo spettacolo teatrale di Salemme, si concede qualche implausibilità, ma sa intrattenere.









A CHIARA (dal 7 ottobre)

Regia: Jonas Carpignano / Cast: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo



La quindicenne Chiara, che vive a Gioia Tauro ed è molto legata al padre, rimane sconvolta quando quest'ultimo rivela un lato criminale che lei ignorava: inizia a fare domande scomode, pretendendo risposte da una famiglia che preferirebbe non dargliele. 'A Chiara' è un film drammatico con attori e attrici non professioniste ed è stato premiato al Festival di Cannes 2021 grazie a un approccio rigoroso e realistico.









NO TIME TO DIE (dal 30 settembre)

Regia: Cary Joji Fukunaga / Cast: Daniel Craig, Léa Seydoux, Ralph Fiennes



Ritiratosi dal servizio attivo, James Bond è costretto a tornare in azione per affrontare un temibile avversario e sventare una minaccia globale. 'No Time to Die' è il venticinquesimo film della saga di 007 e l'ultimo con Daniel Craig protagonista: la critica internazionale ha sentenziato che si tratta di un ottimo thriller e della degna conclusione del ciclo iniziato con 'Casino Royale'.



Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









TITANE (dal 30 settembre)

Regia: Julia Ducournau / Cast: Agathe Rousselle, Vincent Lindon, Garance Marillier



Una giovane donna che nutre una forte fascinazione per le automobili, e riserva alle persone reazioni spesso violente, incontra un pompiere in lutto per la morte del figlio: fra i due nasce un complicatissimo legame. 'Titane' ha vinto la Palma d'Oro al Festival di Cannes 2021 ed è un film dall'immaginario potente e destabilizzante, che non fa sconti a nessuno e ha diviso la critica. Ma la regista e sceneggiatrice Julia Ducournau ha talento da vendere.



Per saperne di più, leggi il nostro approfondimento









RESPECT (dal 30 settembre)

Regia: Liesl Tommy / Cast: Jennifer Hudson, Forest Whitaker, LeRoy McClain



L'infanzia e la giovinezza della cantante Aretha Franklin non sono state facili, e nemmeno la strada che le ha consentito di trovare la sua voce all'interno dei turbolenti anni Sessanta: alla fine, però, è arrivato il trionfo. 'Respect' è un film biografico ottimamente interpretato da Jennifer Hudson (che canta benissimo), ma poco ispirato nella narrazione e nella messa in scena.









QUO VADIS, AIDA? (dal 30 settembre)

Regia: Jasmila Zbanic / Cast: Jasna Duricic, Izudin Bajrovic, Boris Ler



Nel luglio del 1995 una donna bosniaca di nome Aida, che lavora come interprete presso una base ONU, si ritrova al centro degli eventi che condurranno alla strage di Srebrenica e tenta disperatamente di mettere la propria famiglia in salvo, scontrandosi con le inadeguatezze del sistema di protezione internazionale. 'Quo Vadis, Aida?' è un film drammatico che è stato accolto molto bene dalla critica ed è stato candidato all'Oscar 2020 come miglior film internazionale.









SULLA GIOSTRA (dal 30 settembre)

Regia: Giorgia Cecere / Cast: Claudia Gerini, Lucia Sardo, Alessio Vassallo



La signora Carla vive a Roma e vuole vendere la villa salentina di famiglia per dare una mano ai figli in difficoltà economica, ma in quella casa vive una vecchia governante che non intende andarsene per lasciare spazio a nuovi acquirenti: per la figlia di Carla sarà un'inaspettata occasione di rinascita. 'Sulla giostra' è il terzo film della cineasta Giorgia Cerere a nel complesso le recensioni sono state positive.





© Riproduzione riservata