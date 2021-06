Roma, 3 giugno 2021 - Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane in occasione del weekend del 4-6 giugno. A seguire ci sono anche le uscite del 27 maggio, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 20 (si possono ancora vedere, per esempio, 'Il cattivo poeta', 'Un altro giro' e 'The Father').



MALEDETTA PRIMAVERA (dal 3 giugno)

Regia: Elisa Amoruso / Cast: Micaela Ramazzotti, Giampaolo Morelli, Emma Fasano



Una ragazzina è costretta a trasferirsi nella periferia romana insieme alla famiglia: non conosce nessuno, si sente spaesata, i genitori non sono d'aiuto, ma l'incontro con una sudamericana di due anni più grande cambierà la sua vita. 'Maledetta primavera' è il primo film di finzione per la documentarista Elisa Amoruso e nel complesso la critica nostrana ne ha parlato bene, pur senza entusiasmi.



THE CONJURING - PER ORDINE DEL DIAVOLO (dal 3 giugno)

Regia: Michael Chaves / Cast: Vera Farmiga, Patrick Wilson, Ruairi O'Connor



Un giovane accusato di omicidio si dichiara innocente perché se ha commesso il reato l'ha fatto sotto possessione demoniaca: i coniugi Ed e Lorraine Warren, investigatori del paranormale, indagano. 'The Conjuring - Per ordine del diavolo' è l'ottavo capitolo del franchise horror nato nel 2013: un prodotto ben fatto che secondo la critica statunitense rivitalizza una saga che sembrava in crisi di idee.



TUTTI PER UMA (dal 2 giugno)

Regia: Susy Laude / Cast: Pietro Sermonti, Pasquale Petrolo, Antonio Catania



La famiglia di nonno Attila è incapace o non desidera occuparsi della sua azienda vinicola e così un consulente bancario avido e senza scrupoli si fa avanti nel tentativo di accaparrarsela: riuscirà nell'intento? 'Tutti per Uma' è un film per bambini che pesca a piene mani da analoghe fonti cinematografiche, ma fatica a trovare la propria strada in maniera convincente.









ESTATE '85 (dal 3 giugno)

Regia: Francois Ozon / Cast: Félix Lefebvre, Benjamin Voisin, Philippine Velge



Mentre sta navigando con la sua barchetta a vela, Alexis si ribalta e rischia di annegare: viene soccorso da David, che subito sembra essere l'amico che ha sempre sognato e, forse, qualcosa di più. 'Estate '85' è un film drammatico: non il migliore di Francois Ozon, ma comunque un bell'inno all'amore adolescenziale.









THE SHIFT (dal 3 giugno)

Regia: Alessandro Tonda / Cast: Clotilde Hesme, Adamo Dionisi, Adam Amara



Due studenti di un liceo di Bruxelles, radicalizzatisi, compiono un attentato contro i loro compagni di scuola e uno dei due si fa esplodere: una delle ambulanze giunte sul luogo carica un ragazzo ferito, che si scopre essere il complice dell'attentatore, anche lui con addosso una cintura esplosiva. 'The Shift' è un thriller teso e non banale, un valido esordio per il regista Alessandro Tonda.









CRUDELIA (dal 26 maggio)

Regia: Craig Gillespie / Cast: Emma Stone, Emma Thompson, Mark Strong



Nella Londra degli anni Settanta la giovane Estella campa di furtarelli, è maltrattata dal mondo e sogna di diventare stilista: l'incontro/scontro con una icona della moda le darà l'occasione per scatenare il suo lato oscuro e la sua creatività. 'Crudelia' è il prequel della 'Carica dei 101', ha una sceneggiatura un po' traballante, ma una regia scoppiettante.



FORTUNA (dal 27 maggio)

Regia: Nicolangelo Gelormini / Cast: Valeria Golino, Pina Turco, Cristina Magnotti



Una bambina che abita in un casermone della periferia di Napoli ha smesso di parlare: una psicologa cerca di capire come mai, mentre altri bambini sembrano nascondere segreti più grandi di loro. 'Fortuna' è l'esordio lungo per il regista e sceneggiatore Gelolmini, che ha una bella mano, però manca di misura.









FREAKY (dal 27 maggio)

Regia: Christopher Landon / Cast: Vince Vaughn, Celeste O'Connor, Kathryn Newton



Un'adolescente marginalizzata a scuola viene attaccata da un serial killer con un pugnale magico che causa uno scambio di corpi: lei si risveglia nel corpo di lui, lui in quello di lei e se la situazione non verrà riportata alla normalità in tempo diventerà definitiva. 'Freaky' è una commedia horror che ha convinto pubblico e critica statunitensi grazie a un piglio fresco e intelligente.



