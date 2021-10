Ecco i principali film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane in occasione del weekend del 15-17 ottobre. A seguire ci sono anche le uscite del 7, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 30 settembre (si può ancora vedere, per esempio, 'No Time to Die').



MARILYN HA GLI OCCHI NERI (dal 14 ottobre)

Regia: Simone Godano / Cast: Stefano Accorsi, Miriam Leone, Thomas Trabacchi



A due persone con evidenti disturbi psichici viene affidato il ristorante del centro di riabilitazione che le ospita: compito che si rivelerà più difficile del previsto, ma anche foriero di lezioni di vita. 'Marilyn ha gli occhi neri' evita la ridicolizzazione delle problematiche mentali e anche il loro racconto retorico e paternalistico: motivo per cui è stato accolto positivamente dalla critica, che ha anche lodato i protagonisti Accorsi e Leone.



ARIAFERMA (dal 14 ottobre)

Regia: Leonardo Di Costanzo / Cast: Toni Servillo, Silvio Orlando, Fabrizio Ferracane



Ritardi burocratici costringono un ristretto gruppo di carcerati e carcerieri a restare in una vecchia prigione in via di dismissione, senza sapere quando potranno partire: una situazione eccezionale che farà emergere possibilità relazionali imprevedibili. 'Ariaferma' è, nelle parole del regista Di Costanzo, "un film sull'assurdità del carcere": la critica ne ha parlato piuttosto bene.



THE LAST DUEL (dal 14 ottobre)

Regia: Ridley Scott / Cast: Matt Damon, Adam Driver, Jodie Comer



Francia, anno 1386: due cavalieri si sfidano in un duello all'ultimo sangue generato dall'accusa di stupro che la moglie di uno dei due ha rivolto all'altro. 'The Last Duel' racconta la storia vera dell'ultimo duello ordalico francese, con un'attenzione particolare alla condizione femminile dell'epoca: un'opera dalla messa in scena sontuosa, con un racconto non sempre centrato, ma illuminato da solide interpretazioni.



VENOM - LA FURIA DI CARNAGE (dal 14 ottobre)

Regia: Andy Serkis / Cast: Tom Hardy, Woody Harrelson, Michelle Williams



Il giornalista Eddie Brock e il simbionte alieno che vive nel suo corpo, Venom, devono affrontare un altro, malvagio simbionte, che si è unito al corpo di un serial killer. 'Venom - La furia di Carnage' riporta su grande schermo un personaggio a fumetti tra i più amati, ma fatica a trovare forza e identità, pagando il confronto con gli altri cinecomic.







LA SCUOLA CATTOLICA (dal 7 ottobre)

Regia: Stefano Mordini / Cast: Benedetta Porcaroli, Riccardo Scamarcio, Jasmine Trinca



Settembre 1975: tre giovani della Roma bene rapiscono, torturano e violentano due ragazze dei quartieri popolari, rendendosi responsabili del delitto del Circeo, pagina di cronaca che sconvolse l'opinione pubblica di allora. 'La scuola cattolica' è l'adattamento dell'omonimo romanzo di Edoardo Albinati, vincitore del Premio Strega: la critica ha sentenziato che non è pienamente riuscito, soprattutto perché non va a fondo di alcune dinamiche e trascura la dimensione specificamente politica della vicenda.



BABY BOSS 2 - AFFARI DI FAMIGLIA (dal 7 ottobre)

Regia: Tom McGrath



I due bimbi di un tempo sono cresciuti e si vedono raramente, ma una nuova emergenza globale (un cattivo che intende fare diventare malvagi i bambini) li costringe a tornare in azione, complice una nuova baby boss e una pozione che li fa ringiovanire per 48 ore. 'Baby Boss 2 - Affari di famiglia' ripropone la ricetta che aveva portato al successo il film precedente: il sequel non spicca per originalità o inventiva, ma diverte e intrattiene il giusto.



IL MATERIALE EMOTIVO (dal 7 ottobre)

Regia: Sergio Castellitto / Cast: Bérénice Bejo, Sergio Castellitto, Matilda De Angelis



CON TUTTO IL CUORE (dal 7 ottobre)

Regia: Vincenzo Salemme / Cast: Vincenzo Salemme, Serena Autieri, Cristina Donadio



A CHIARA (dal 7 ottobre)

Regia: Jonas Carpignano / Cast: Swamy Rotolo, Claudio Rotolo, Grecia Rotolo



