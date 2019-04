Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il lungo weekend con ponte che inizia il 24 aprile. A seguire ci sono anche le uscite del 18, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle dell'11 (si possono ancora vedere, ad esempio, 'After', 'Wonder Park' ed 'Hellboy').

I film al cinema nella tua città



AVENGERS: ENDGAME (dal 24 aprile)

Regia: Anthony e Joe Russo / Cast: Robert Downey Jr., Chris Evans, Mark Ruffalo



I supereroi sopravvissuti allo sterminio compiuto da Thanos escogitano un ambizioso piano per riportare le cose com'erano un tempo. 'Avengers: Endgame' è la mastodontica e riuscitissima chiusura di un ciclo narrativo e produttivo enorme, iniziato dieci anni fa e che ha trasformato l'Universo Cinematografico Marvel in una fucina di successi.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







ANCORA UN GIORNO (dal 24 aprile)

Regia: Raúl de la Fuente e Damian Nenow / Cast: Akie Kotabe, Wilson Benedito, Ryszard Kapuscinski



Angola, anno 1975. Mentre è in corso la decolonizzazione scoppia una guerra civile: dietro ai combattenti si muovono le superpotenze della guerra fredda. 'Ancora un giorno' è l'adattamento dei reportage che il giornalista Ryszard Kapuscinski realizzò all'epoca, un film di grande rigore e di ambizioni altrettanto grandi, per fortuna tutte realizzate.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







LA CADUTA DELL'IMPERO AMERICANO (dal 24 aprile)

Regia: Denys Arcand / Cast: Alexandre Landry, Maripier Morin, Remy Girard



Un 36enne con un dottorato in filosofia e un lavoro umiliante entra per caso in possesso di un'enorme somma di denaro, che però viene cercata dalla polizia e da una gang criminale. 'La caduta dell'impero americano' è una commedia satirica ed è la valida chiusura della trilogia iniziata con 'Il declino dell'impero americano' e proseguita con 'Le invasioni barbariche'.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







DILILI A PARIGI (dal 24 aprile)

Regia: Michel Ocelot



Parigi, durante la Belle Époque. Una bambina proveniente dalla Nuova Caledonia decide di dare la caccia ai membri di una setta segreta e criminale: la aiuteranno alcune delle personalità più importanti di quel momento storico. 'Dilili a Parigi' è il nuovo film d'animazione dell'autore di 'Kirikù e la strega Karabà': un prodotto visivamente molto originale, fresco e insieme denso di significati.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







UN'ALTRA VITA – MUG (dal 24 aprile)

Regia: Malgorzata Szumowska / Cast: Mateusz Kosciukiewicz, Agnieszka Podsiadlik, Malgorzata Gorol



Un operaio polacco che ama l'heavy metal, la fidanzata e il suo cane, è vittima di un incidente in un cantiere che lo lascia sfigurato: quali saranno le conseguenze sulla sua esistenza? 'Un'altra vita – Mug' è un film drammatico che è stato accolto molto bene all'estero e che ha vinto il Gran Premio della Giuria al Festival di Berlino 2018.







SARAH E SALEEM – LÀ DOVE NULLA È POSSIBILE (dal 24 aprile)

Regia: Muayad Alayan / Cast: Adeeb Safadi, Sivane Kretchner, Ishai Golan



La relazione sessuale fra un palestinese e una israeliana, entrambi sposati, prende una piega pericolosamente politica quando i due vengono sorpresi nel posto sbagliato al momento sbagliato. 'Sarah e Saleem – Là dove nulla è possibile' è un potente film drammatico, raccontato con grande onestà e vitalità.







MA COSA CI DICE IL CERVELLO (dal 18 aprile)

Regia: Riccardo Milani / Cast: Paola Cortellesi, Carla Signoris, Giampaolo Morelli



Sembra una donna con un lavoro noioso, in realtà è un'intrepida 007: quando si rende conto che le ingiustizie del mondo toccano anche i suoi affetti, decide di ricorrere alle sue abilità per raddrizzare i torti. 'Ma cosa ci dice il cervello' è una commedia leggera che mette molta carne al fuoco ma che fatica a gestirla al meglio.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







IL CAMPIONE (dal 18 aprile)

Regia: Leonardo D'Agostini / Cast: Stefano Accorsi, Andrea Carpenzano



Un giovane talento del calcio viene affidato alle cure di un professore, allo scopo di fargli prendere la maturità e insegnargli a gestire il proprio carattere rabbioso. 'Il campione' è una storia di formazione, con morale positiva, che rappresenta un valido esordio per il regista D'Agostini.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







IL RAGAZZO CHE DIVENTERÀ RE (dal 18 aprile)

Regia: Joe Cornish / Cast: Louis Ashbourne Serkis, Rebecca Ferguson, Dean Chaumoo



Inghilterra, ai nostri giorni. Un giovane studente vittima di bulli trova per caso la spada Excalibur e, quando la estrae, risveglia senza volerlo un'antica minaccia per il mondo: dovrà risolvere il problema. 'Il ragazzo che diventerà re' rilegge in modo scanzonato il mito di re Artù, peccando di originalità ma regalando un film sincero.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







LE INVISIBILI (dal 18 aprile)

Regia: Louis-Julien Petit / Cast: Audrey Lamy, Corinne Masiero



Quando il comune di Parigi annuncia l'intenzione di chiudere un centro che assiste donne senzatetto, le assistenti sociali ingaggiano una lotta contro il tempo per trovare alle loro assistite un lavoro. 'Le invisibili' è un bel film agrodolce, animato da un realismo sociale onesto ed equilibrato.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.







LA LLORONA - LE LACRIME DEL MALE (dal 18 aprile)

Regia: Michael Chaves / Cast: Linda Cardellini, Raymond Cruz, Patricia Velasquez



Sottovalutando gli avvertimenti di una madre sospettata di tenere intrappolati i propri figli, una assistente sociale si ritrova vittima delle mire di uno spirito soprannaturale e vendicativo. 'La Llorona' è un horror che pesca dal folklore latino un nuovo mostro da sconfiggere, ma che fatica a imbastire un film davvero inquietante.







A SPASSO CON WILLY (dal 18 aprile)

Regia: Eric Tosti



A causa della distruzione della propria astronave, un bambino è separato dai propri genitori e finisce su un pianeta inesplorato: dovrà cavarsela e incontrerà un amico. 'A spasso con Willy' è un film d'animazione che mescola commedia e avventura e che veicola messaggi positivi: un buon prodotto per un pubblico di giovanissimi, ma che non svetta in modo particolare.







CYRANO MON AMOUR (dal 18 aprile)

Regia: Alexis Michalik / Cast: Thomas Solivéres, Olivier Gourmet, Mathilde Seigner



Drammaturgo alle prime armi e sconosciuto, il giovane Edmond Rostand è costretto a scrivere in fretta e furia uno spettacolo teatrale: realizzerà il capolavoro 'Cyrano de Bergerac'. 'Cyrano Mon Amour' è un film agrodolce che racconta in maniera romanzata com'è nata la celeberrima piece.









Leggi anche:

- Bonding, la dark comedy di Netflix sul sadomasochismo

- Gemini Man, il film: il killer Will Smith si sdoppia

- Game of Thrones: chi siederà sul trono alla fine della stagione 8?