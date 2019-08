Ecco i film, con annessi trailer, che escono nelle sale cinematografiche italiane durante il weekend del 2-4 agosto. A seguire ci sono anche le uscite del 25 luglio, mentre devi cliccare qui se ti interessa ripassare quelle del 18 (si può ancora vedere, ad esempio, 'Serenity - L'isola dell'inganno').



DOLCISSIME (dal 1° agosto)

Regia: Francesco Ghiaccio / Cast: Giulia Barbuto Costa Da Cruz, Alice Manfredi, Margherita De Francisco



Bullizzate per via dei chili di troppo, tre amiche del cuore covano una risposta eclatante, coinvolgendo la bella della scuola e scoprono un modo diverso di stare al mondo. 'Dolcissime' affronta temi molto attuali e delicati, lo fa senza essere superficiale ma anche senza poter contare su una sceneggiatura al livello dell'obiettivo che si è dato.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.











HOTEL ARTEMIS (dal 1° agosto)

Regia: Drew Pearce / Cast: Jodie Foster, Jeff Goldblum, Sofia Boutella



In un futuro prossimo caratterizzato da enormi lacerazioni sociali, alcuni delinquenti si ritrovano all'interno di un ospedale segreto per criminali: la tensione diventerà presto palpabile. 'Hotel Artemis' è un thriller d'azione che pigia l'acceleratore delle situazioni sopra le righe, ma non sempre risulta compatto ed efficace.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.











UNA FAMIGLIA AL TAPPETO (dal 1° agosto)

Regia: Stephen Merchant / Cast: Dwayne Johnson, Lena Headey, Jack Lowden



Fratello e sorella crescono in una famiglia di lottatori e sognano di combattere sui ring più famosi al mondo: quando la lega di wrestling statunitense li chiama, i loro desideri sembrano avverarsi. 'Una famiglia al tappeto' è un film agrodolce ispirato a una storia vera ed evidentemente pensato per glorificare il mondo dei lottatori: negli States è stato apprezzato.











TESNOTA (dal 1° agosto)

Regia: Kantemir Balagov / Cast: Atrem Cipin, Olga Dragunova, Veniamin Kac



Anno 1998, cittadina russa di Nalcica. Una giovane coppia viene rapita e subito arriva una richiesta di riscatto: non volendosi rivolgere alla polizia, la sorella di uno dei due fidanzati cerca di trovare soluzioni alternative. 'Tesnota' è un film drammatico molto intenso, recitato splendidamente e capace di meritare il Premio della critica al Festival di Cannes 2017.











NEVERMIND (dal 1° agosto)

Regia: Eros Puglielli / Cast: Paolo Sassanelli, Andrea Sartoretti, Giulia Michelini



Le storie di cinque persone si incrociano per le strade di Roma, mentre ognuna di loro tenta di fare fronte all'insensatezza della vita. 'Nevermind' è una commedia scatenata, che punta altissimo e non sempre centra il bersaglio, lasciando spesso spiazzati.











ISABELLE - L'ULTIMA EVOCAZIONE (dal 1° agosto)

Regia: Robert Heydon / Cast: Adam Brody, Amanda Crew, Zoe Belkin



Una giovane coppia sogna di mettere su famiglia, invece deve fare i conti con una presenza malvagia che la perseguita. 'Isabelle - L'ultima evocazione' è un horror scolastico, che non brilla per efficacia e che all'estero è stato accolto molto negativamente da pubblico e critica.











MEN IN BLACK: INTERNATIONAL (dal 25 luglio)

Regia: F. Gary Gray / Cast: Chris Hemsworth, Tessa Thompson, Liam Neeson



Per decenni gli Uomini in nero hanno protetto la Terra da numerose minacce aliene, mai però avevano affrontato la sfida difficilissima di scovare una talpa che si nasconde nelle loro fila. 'Men in Black: International' è uno spin-off della serie action/comedy resa famosa da Will Smith e Tommy Lee Jones, però non è all'altezza del film originale.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.











MIDSOMMAR - IL VILLAGGIO DEI DANNATI (dal 25 luglio)

Regia: Ari Aster / Cast: Florence Pugh, Jack Reynor, William Jackson Harper



Un gruppo di amici si reca in un remoto villaggio svedese per una vacanza rilassante in mezzo alla natura, ma sotto la superficie idilliaca si nasconde un sanguinario rito pagano. 'Midsommar - Il villaggio dei dannati' è il secondo film dell'autore di 'Hereditary', che conferma un tocco originale per il genere horror. Questa volta, però, c'è un po' troppo autocompiacimento e il risultato complessivo ne risente.



Se vuoi saperne di più, leggi il nostro approfondimento.











LA PICCOLA BOSS (dal 25 luglio)

Regia: Tina Gordon Chism e Joshua Aaron Stringer / Cast: Marsai Martin, Regina Hall, Issa Rae



Una imprenditrice dura e spietata con i suoi dipendenti tratta male una bambina: quest'ultima le augura di tornare piccola e, magia, il mattino dopo la boss si risveglia tredicenne. 'La piccola boss' è una commedia che non brilla per originalità (lo spunto è visto e rivisto), ma che declina la sua formula con una certa efficacia.







Leggi anche:

- Red Sea Diving: rifugiati e spie nel film di Netflix

- The Irishman, il trailer del film di Scorsese per Netflix

- Fast Color, la serie TV: le donne ci salvano dal cambiamento climatico

© Riproduzione riservata