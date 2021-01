Pur con tutti gli scongiuri del caso, perché bisogna che la pandemia di Coronavirus finalmente allenti la sua morsa, nel corso del 2021 i cinema dovrebbero tornare a pieno regime e a regalare agli spettatori film da guardare su grande schermo e di cui discutere nei giorni successivi. Abbiamo selezionato i 12 blockbuster più attesi dell'anno, quelli che sulla carta promettono incassi milionari. Prima di scoprirli nel dettaglio, due premesse: in alcuni casi i trailer riportano date vecchie, relative ai piani originari di distribuzione, in altri casi abbiamo solo la data ufficiale di uscita negli USA, ma visto i calibri di cui parliamo è ragionevole ritenere che arriveranno in Italia nelle medesime settimane, giorno più giorno meno.



NO TIME TO DIE

Venticinquesimo capitolo della saga di James Bond e ultimo con Daniel Craig protagonista, racconta di 007 che è costretto a lasciare la pensione e tornare in prima linea: inizialmente per fare un favore a un vecchio amico, poi perché si ritrova al centro di una caso che potrebbe minacciare la vita di milioni di persone e che lo porta ad affrontare un nuovo, temibile avversario.

Uscita nelle sale italiane prevista per il 2 aprile 2021.









BLACK WIDOW

Primo dei quattro film dell'Universo cinematografico Marvel in uscita nel corso del 2021, 'Black Widow' vede il ritorno di Scarlett Johansson nei panni di Natasha Romanoff, alias Vedova Nera. La trama è ambientata dopo gli eventi narrati nel film 'Captain America: Civil War' e vede la nostra eroina costretta a fare i conti con il proprio passato e con una cospirazione che affonda le radici negli anni in cui è diventata una spia letale.

Uscita nelle sale italiane prevista per il 5 maggio 2021.









DUNE

Nuovo adattamento del romanzo di Frank Herbert, dopo quello firmato da David Lynch nel 1984, racconta l'ascesa di un giovane di nobili origini all'interno di un mondo futuro nel quale l'universo è teatro di costanti lotte e cospirazioni fra l'imperatore, le varie casate nobiliari e la potente gilda che controlla i viaggi intergalattici. Tutto si deciderà su un affascinante pianeta deserto.

Uscita nelle sale italiane prevista per l'1 ottobre 2021.









RAYA E L'ULTIMO DRAGO

Film d'animazione firmato Walt Disney Pictures, racconta la storia di una giovane guerriera che decide di colmare le profonde fratture che separano le diverse tribù di umani e di trovare il leggendario ultimo drago rimasto in vita. Lo scopo è affrontare un'antica forza malvagia che fu la causa, cinquecento anni prima, della scomparsa dei draghi.

L'uscita nelle sale statunitensi è prevista per il 5 marzo 2021.









FAST AND FURIOUS 9

Riprendendo le fila di quanto accaduto nel precedente capitolo, il nono film della saga vede la criminale Cipher (interpretata da Charlize Theron) assoldare il fratello di Dominic Toretto (Vin Diesel) per vendicarsi di lui e della sua squadra. Alla regia ritroviamo Justin Lin, autore in precedenza del terzo, quarto, quinto e sesto 'Fast and Furious': è una garanzia, in vista dell'azione pirotecnica e sopra le righe cui siamo ormai abituati.

L'uscita negli USA è prevista per il 28 maggio 2021.









GHOSTBUSTERS: LEGACY

Sequel diretto dei primi due film della saga, quelli usciti nel 1984 e 1989, racconta le avventure di una nuova generazione di acchiappa fantasmi. Il lungometraggio è atteso anche perché (soprattutto perché?) riporterà in scena gli interpreti originali: Bill Murray, Dan Aykroyd, Ernie Hudson, Sigourney Weaver e Annie Potts (ma niente Rick Moranis e Harold Ramis).

Negli Stati Uniti il film uscirà l'11 giugno 2021, con il titolo 'Ghostbusters: Afterlife'.









TOP GUN: MAVERICK

Anche in questo caso parliamo di un sequel: Tom Cruise torna a vestire i panni del pilota di aeroplani da combattimento in una trama ambientata una trentina di anni dopo gli eventi narrati nel film originale. Pete Mitchell, soprannominato Maverick, non ha fatto carriera e per certi versi si rifiuta di farla, ma addestra nuovi assi del volo in modo tale che siano pronti ad affrontare qualunque sfida.

Uscita negli USA: 2 luglio 2021.









SHANG-CHI AND THE LEGEND OF THE TEN RINGS

Secondo film di supereroi Marvel del 2021, è atteso con particolare interesse perché rappresenta la prima volta che il franchise cinematografico mette al centro della trama un personaggio asiatico (il mercato cinese è particolarmente importante, in termini di box-office). I dettagli sulla trama sono scarsi e ancora manca un trailer ufficiale, ma sappiamo che la storia ruota attorno a una misteriosa organizzazione criminale, la stessa che era stata responsabile del rapimento di Tony Stark in 'Iron Man'.

Uscita in Italia prevista per il 9 luglio.





GLI ETERNI

Gli Eterni sono alieni immortali che da migliaia di anni si nascondono sulla Terra e che dovranno allearsi per affrontare una serissima minaccia. Terzo e penultimo film Marvel del 2021, 'Gli eterni' è diretto da una donna, Chloe Zhaó, che è apprezzatissima nel circuito del cinema d'essai: è infatti l'autrice di 'Nomadland', che le ha fatto vincere il Leone d'Oro al Festival di Venezia 2020. Il cast è zeppo di star: Angelina Jolie, Kit Harington, Kumail Nanjiani e Salma Hayek.

Uscita negli Stati Uniti prevista per il 5 novembre 2021. Ancora niente trailer ufficiale.





MISSION: IMPOSSIBLE 7

Al momento manca il trailer e la trama è mantenuta segretissima. Sappiamo che Tom Cruise ritorna nei panni dell'agente segreto Ethan Hunt e che accanto a lui ritroviamo alcuni volti noti della saga: ad esempio Ving Rhames, Simon Pegg e Vanessa Kirby. Fra le new entry segnaliamo Hayley Atwell, Pom Klementieff, Shea Whigham e Esai Morales. Infine ricordiamo che sceneggiatura e regia sono di Christopher McQuarrie, già autore del quinto e sesto capitolo della saga, e che McQuarrie sta girando i film numero sette e otto contemporaneamente.

L'uscita nelle sale statunitensi prevista per il 19 novembre 2021.





SPIDER-MAN 3

È il sequel, ancora senza titolo ufficiale, di 'Spider-Man: Homecoming' e 'Spider-Man: Far From Home', ed è anche l'ultimo film Marvel previsto per il 2021. Nel cast rivediamo il protagonista Tom Holland (Peter Parker) e i coprotagonisti Zendaya (MJ), Jacob Batalon (Ned) e Marisa Tomei (zia May). La presenza di Doctor Strange (interpretato ancora una volta da Benedict Cumberbatch) è probabilmente alla base della confusione tra universi paralleli che porta in questo film alcuni protagonisti delle precedenti saghe: ad esempio il Doctor Octopus di Alfred Molina e l'Electro di Jamie Foxx.

Uscita negli Stati Uniti: 17 dicembre 2021.





THE MATRIX 4

Scritto e diretto da Lana Wachowski, senza l'aiuto della sorella coautrice dei precedenti tre film, è attesissimo soprattutto per due ragioni: intanto la presenza di molti volti del cast originale, in primis Keanu Reeves, Carrie-Anne Moss, Jada Pinkett Smith, Lambert Wilson e Daniel Bernhardt. Inoltre, dopo il coming out di Lana, che si è presentata al mondo come una donna trans, molti fan attendono di rintracciare all'interno di 'Matrix 4' un'allegoria dell'identità transgender: una cosa già presente nella trilogia originale, come confermato nel 2020 da Lilly Wachowski.

Uscita negli Stati Uniti: 22 dicembre 2021.

