Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati: storia d’amore finita dopo 17 anni

Milano, 29 settembre 2025 – Non ci saranno falò di confronto o video da vedere. E’ finita la storia d’amore fra Filippo Bisciglia e Pamela Camassa. Ad annunciarlo sono stati gli stessi protagonisti di questa relazione e lo hanno fatto attraverso delle stories su Instagram. Poche parole bianche su sfondo nero per annunciare la conclusione della loro relazione dopo ben 17 anni.

Un annuncio shock per moltissimi fan di Temptation Island, programma di cui Bisciglia è diventato ormai il volto e il simbolo vista l’esperienza ormai consolidata come conduttore.

Il paradosso è proprio questo: dopo aver raccontato di molte rotture di storie d’amore, adesso il conduttore si trova a dover annunciare quella del proprio rapporto. Che lo ha visto al fianco di Pamela Camassa, modella e showgirl, per 17 anni. La loro storia era iniziata, infatti, qualche tempo dopo l’uscita di Bisciglia dal Grande Fratello 2006. Dove aveva partecipato in qualità di concorrente e aveva vissuto anche un momento particolare, avendo tradito l’allora fidanzata Flora Canto con la sua coinquilina nel reality show Simona Salvemini.

Poi ecco l’amore con Pamela Camassa. Con la quale ha poi partecipato anche ad Amici Celebrities 2019: lei ha vinto, lui si è classificato al terzo posto. Diverse volte la coppia ha parlato, peraltro con grande delicatezza, di un tema particolare come quello delle difficoltà a diventare genitori. "Negli anni ci siamo detti: ‘Proviamo’, ‘No aspettiamo’, poi ancora ‘Proviamo’, alla fine passa il tempo. Oggi dico che forse avremmo dovuto farlo prima. Io oggi mi sarei immaginato con un ragazzino di dieci anni con cui giocare. Però se ne è parlato tanto, anche troppo, forse, di questo tema” aveva dichiarato lui qualche tempo fa.

Ora ecco l’annuncio che ha spiazzato i fan: Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si sono lasciati.