Dove Cameron, chi è la fidanzata di Damiano David

Sarà Damiano David uno dei superospiti nella seconda serata di Sanremo 2025. Il frontman dei Maneskin vive uno dei suoi momenti migliori da quando ha iniziato anche la carriera da solista. Il suo brano ‘Born with a broken heart’ ha infatti riscosso successo tanto in Italia che all’estero e, anche sul versante sentimentale, le cose sembrano andare per il meglio. Dopo aver archiviato da tempo la storia con l’influencer Giorgia Soleri, infatti, la love story con Dove Cameron prosegue a gonfie vele. Ma chi è la ragazza che fa ormai coppia fissa con il cantante romano?

Dove Cameron: una giovane star

Dove Cameron (all'anagrafe Chloe Celeste Hosterman) è nata nel 1996 a Bainbridge Island, nello stato di Washington. È diventata nota al pubblico nel 2012 grazie alle sue partecipazioni a diversi programmi Disney. Era infatti una delle Gemelle Rooney nello show ‘Liv e Maddie’ e successivamente ha interpretato Mal, la figlia di Malefica, nella saga ‘Descendants’ sempre firmata dal colosso della tv animata. Nel suo curriculum appaiono anche molte altre produzioni, le più famose nel nostro Paese sono: ‘The Mentalist’, ‘Shameless’, ‘Agents of Shields’ e il film ‘Cloud 9’.

Cameron – che conta sul suo profilo Instagram oltre 50 milioni di follower – condivide con Damiano David anche una grande passione: la musica. La ragazza è, infatti, una cantante oltre ad essere un’attrice di successo. Nel 2020 ‘We Belong’, uno dei suoi pezzi, è entrato a far parte della colonna sonora del film ‘After 2’ e ‘Boyfriend’, uno dei suoi singoli, ha raggiunto la top10 su Spotify nel Regno Unito e ha spopolato su TikTok.

Gli inizi della storia

Damiano David e Dove Cameron sono stati paparazzati insieme per la prima volta a Sydney, Bondi Beach, nel novembre 2023. Prima di allora solo alcune indiscrezioni avevano parlato di una relazione tra il cantante dei Maneskin e una collega non italiana. Nei mesi successivi i due hanno confermato la storia e, da più di un anno, fanno coppia fissa.

Le dediche d’amore social

I due, che appaiono sempre più innamorati, non disdegnano delle dolci dediche d’amore a mezzo social. La ragazza ha pubblicato un carosello di foto alla fine dell’estate per raccontare la vacanza di coppia fatta in Giappone. La didascalia recitava le parole ‘Ti amo’ in italiano, francese e giapponese.

Damiano David, invece, in occasione del compleanno della sua compagna, ha scritto un lungo messaggio di auguri: “Buon compleanno alla persona più bella, intelligente, sensibile, amorevole, dolce, sexy, premurosa, intelligente, divertente, carina, talentuosa, solidale e incredibile che abbia mai conosciuto. Ancora non riesco a credere che tu sia la mia ragazza. Ti amo, angelo”.